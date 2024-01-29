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Pavyon dansı tartışmanın fitilini ateşledi! Mehtap Yılmaz ve Sema Aydemir birbirine girdi - Son Dakika
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Pavyon dansı tartışmanın fitilini ateşledi! Mehtap Yılmaz ve Sema Aydemir birbirine girdi

Pavyon dansından dolayı eleştirilen hedefi olan Sema Aydemir, kendisi için "Bunları pavyona koyacaksın. 15 gün masa masa gezince 'bizi kurtarın' derler" diyen Mehtap Yılmaz'a öfke kusarak "Ben günde 4 işte çalışan biriydim, eleştirirken geçmişime bakın. Herkes haddini bilecek" dedi.

29.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 10:34
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Survivor'daki performansıyla adından söz ettiren milli atlet Sema Aydemir, kısacık elbisesiyle İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansını taklit ettiği için eleştirilerin hedefi oldu. Yıllar önce pavyonda şarkı söyleyen Mehtap Yılmaz ise "Bunları pavyona koyacaksın" diyerek Aydemir başta olmak üzere birçok ismi eleştirdi. Yılmaz'ın yorumuna sinirlenen Sema Aydemir bir video yayınlara eleştirilere tepki gösterdi.

"ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM, GÜNDE 4 İŞTE ÇALIŞIYORDUM"

Mehtap Yılmaz, yayınladığı videoda akım haline gelen pavyon dansını yapan isimleri eleştirerek "Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın, bunlar burada 15 gün dansçı olarak masa masa gezecekler o hayatın gerçek yüzünü görecekler, sonra da "bizi kurtarın" diye yalvaracaklar" dedi. Yılmaz'ın yorumuna Instagram hesabından yayınladığı videoyla cevap veren Aydemir ise şu ifadeleri kullandı: "Bu kıytırık pavyon dansı her yerde çıkınca eski pavyon geçmişi olan ve kötü anılarını birkaç programda anlatan biri varmış. 'Bunları pavyona atmak lazım' demiş. Ben, Gülşen ve dizideki oyuncu için. Kimseyi pavyona atmak lazım falan değil. Pavyona atılan herkes de isteyerek gitmediği gibi temizliğe gidip ya da benim gibi öğretmenlik yapıp '3 kuruşa çalışacağıma gider iki kırıtırım' diyen de çok var. Kimse kusura bakmasın. Ben çok zor günler geçirdim, günde 4 işte çalışıyordum it gibi. Birisini eleştirirken geçmişine bakın."

Pavyon dansı tartışmanın fitilini ateşledi! Mehtap Yılmaz ve Sema Aydemir birbirine girdi

"HERKES HADDİNİ BİLSİN, VİDEOYU PAYLAŞTIĞIMA PİŞMAN OLDUM"

"Bazı insanlar temizliğe gitmeyi kendine yediremiyorlar. Sabahın 06.00'da kalkıp öğretmenlik yaparak 15-16 bin TL kazanmayı kendilerine yediremiyorlar. Ya zengin koca buluyorlar ya da gece kulüplerinde takılıyorlar. Ben bunun hayatım boyunca tercih etmedim. Sadece evimde göbek attım diye bana söylenecek laflar değil bunlar. Herkes haddini bilsin. Senin geçmişin de beni ilgilendirmiyor bana ne! Pavyona düşen insanları ben mi düşürdüm? 'Bunları pavyona atın' ne demek? Sakin olamıyorum. Videoyu paylaştığıma pişman oldum. Yanlış bir şey yaptığım için de sildim. Çünkü ben öyle bir insan değilim, ben evinden çıkmayan biriyim. Ben insanları yargılamam."

Pavyon dansı tartışmanın fitilini ateşledi! Mehtap Yılmaz ve Sema Aydemir birbirine girdi
Pavyon dansı tartışmanın fitilini ateşledi! Mehtap Yılmaz ve Sema Aydemir birbirine girdi
Pavyon dansı tartışmanın fitilini ateşledi! Mehtap Yılmaz ve Sema Aydemir birbirine girdi
Pavyon dansı tartışmanın fitilini ateşledi! Mehtap Yılmaz ve Sema Aydemir birbirine girdi
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: Eskilerin sözüne hayranım ne demişler alışmış kudurmuştan beterdir. Yanıtla 0 13
  • Serkan Basar: kızım yok :) ama 89 kilo 1.89 boyunda 25 yaşında dövmeli sporcu bir oğlum var :) Yanıtla 1 3

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SON DAKİKA: Pavyon dansı tartışmanın fitilini ateşledi! Mehtap Yılmaz ve Sema Aydemir birbirine girdi - Son Dakika
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