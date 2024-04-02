Bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitirdikten sonra çocuklu aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlenerek sahnelere dönen Petek Dinçöz bu sefer de annesiyle gündeme geldi. Son yıllarda yapılan estetik operasyonlarına karşı koyamayan şarkıcı Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş da bıçak altına yattı.
Görünümden rahatsız olan Esra Süay Toğuş, "Yüzümdeki üzgün bakışın geçmesini istiyorum. Çektiğim acılar yüzüme yansıdı. Çizgilerimin bir anda geçmesini istiyorum" diyerek soluğu estetik doktorunun yanında aldı. Toğuş'a yüz gençleştirme ameliyatı yapıldı. Toğuş'un görüntüleri Like&Chaos adlı hesaptan paylaşılırken yorumlar da beraberinde geldi. Dinçöz'ün annesi için "Kızından daha genç olmuş" yorumları yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı - Son Dakika
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