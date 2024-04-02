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Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı - Son Dakika
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Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı

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Şarkıcı Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası görüntüleriyle dikkat çeken anneyi görenler ''Kızından daha genç görünüyor'' yorumu yaptı.

02.04.2024 14:50  Güncelleme: 15:42
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Bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitirdikten sonra çocuklu aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlenerek sahnelere dönen Petek Dinçöz bu sefer de annesiyle gündeme geldi. Son yıllarda yapılan estetik operasyonlarına karşı koyamayan şarkıcı Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş da bıçak altına yattı.

"ÇEKTİĞİM ACILAR YÜZÜME YANSIDI"

Görünümden rahatsız olan Esra Süay Toğuş, "Yüzümdeki üzgün bakışın geçmesini istiyorum. Çektiğim acılar yüzüme yansıdı. Çizgilerimin bir anda geçmesini istiyorum" diyerek soluğu estetik doktorunun yanında aldı. Toğuş'a yüz gençleştirme ameliyatı yapıldı. Toğuş'un görüntüleri Like&Chaos adlı hesaptan paylaşılırken yorumlar da beraberinde geldi. Dinçöz'ün annesi için "Kızından daha genç olmuş" yorumları yapıldı.

Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
Petek Dinçöz\'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı

Petek Dinçöz, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Beyhan: Bu filitre çıkalı herkes nur yüzlü. 21 1 Yanıtla
  • Fırat Tezman: Bu filtreyi kim icad etti ise Allah bildiği gibi yapsın.insanları kandırmakdan başka birşey değil. 10 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: jerkes birbirine benzemeye başladı yakında erkekler kadınları tanıyamayacak kendi eşi sanıp kıskançlık krizine girebilirler?? 0 0 Yanıtla
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