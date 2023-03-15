Pınar Deniz'in 'sel' isyanı: Biz neden sürekli ölüyoruz, toplanan paralar nerede? - Son Dakika
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Pınar Deniz'in 'sel' isyanı: Biz neden sürekli ölüyoruz, toplanan paralar nerede?

15.03.2023 18:13

Şanlıurfa ve Adıyaman'da gerçekleşen sel felaketine ait görüntüleri paylaşan ünlü oyuncu Pınar Deniz, hükümete isyan etti. Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz neden sürekli ölüyoruz. Toplanan paralar nerede? Bıktım artık" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketiyle sarsıldı. Dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış Şanlıurfa'da hayatı felç etti. Şehrin yarısı sular altında kalırkern felakette 11 vatandaşımız hayatını kaybetti.

"BIKTIM ARTIK GERÇEKTEN"

Ünlü oyuncu Pınar Deniz sel felaketinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Deprem sonrası yardım gecesi organizasyonuna katılan güzel oyuncu, bölgeden gelen bir kareyi paylaşarak "Biz neden sürekli ölüyoruz?Toplanan paralar nerede? Biz neden o gecenin ortağı olduk? Bıktım artık gerçekten" notuyla isyan etti.

Sel görüntülerini paylaşan Pınar Deniz isyan etti: Biz neden sürekli ölüyoruz, toplanan paralar nerede?
Sel görüntülerini paylaşan Pınar Deniz isyan etti: Biz neden sürekli ölüyoruz, toplanan paralar nerede?
Sel görüntülerini paylaşan Pınar Deniz isyan etti: Biz neden sürekli ölüyoruz, toplanan paralar nerede?
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Pınar Deniz, Şanlıurfa, Adıyaman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Deniz'in 'sel' isyanı: Biz neden sürekli ölüyoruz, toplanan paralar nerede? - Son Dakika


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