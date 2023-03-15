Pınar Deniz'in 'sel' isyanı: Biz neden sürekli ölüyoruz, toplanan paralar nerede?

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketiyle sarsıldı. Dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış Şanlıurfa'da hayatı felç etti. Şehrin yarısı sular altında kalırkern felakette 11 vatandaşımız hayatını kaybetti.

"BIKTIM ARTIK GERÇEKTEN"

Ünlü oyuncu Pınar Deniz sel felaketinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Deprem sonrası yardım gecesi organizasyonuna katılan güzel oyuncu, bölgeden gelen bir kareyi paylaşarak "Biz neden sürekli ölüyoruz?Toplanan paralar nerede? Biz neden o gecenin ortağı olduk? Bıktım artık gerçekten" notuyla isyan etti.