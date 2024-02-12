Pucca "Kiramı ödemedi, evime zarar verdi" diyen Tuba Ünsal\'a öfke kustu

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Pucca olarak tanınan Selen Pınar Işık'ın ev sahibi, ünlü ismin 16 aydır kira ödemediği ve evini mahvettiğini söyleyerek dava açtı. Pucca'nın eski ev sahibi oyuncu Tuba Ünsal da ünlü yazarın kirasını ödemediğini ve evine zarar verdiğini belirtti. Pucca ise hakkındaki söylentilere isyan ederek "Muzdaripseniz dava açın" ifadelerini kullandı.

"EV RUTUBET İÇİNDE OLDUĞU İÇİN 3 AY OTURDUM"

Ev sahibi Ünsal'a kirasını ödemediği iddiasıyla gündeme gelen Pucca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda isyan ederek şu ifadeleri kullandı: "Aaa yeter iyice vurun abalıya yaptınız! Yıllarca oturmuşum yalanını geçtim, zaten o evde hamile kaldım, son 3 ayında da taşındım. Hamileliğim yıllarca sürecek değil herhalde. Çıkacağımız tarihi de söyledik kendisi bizden sözleşme bitimine kadarını istedi. Depozitoya sayıldı. Çıkma nedenimiz de ev rutubet içindeydi ve ağrımayan kemiğim kalmamıştı."

"HEPİNİZE KARŞI YASAL HAKKIMI KULLANACAĞIM"

"Köpeklerimizden de herkes şikayetçiydi. Bir de neden sadece ben? Kusura bakmayın da ben tek başıma mı yaşadım? Oh ne güzel ya partilerinize çağırıp, paylaşım isterken bu konu yoktu da şimdi mi geldi aklınıza. Bin tane derdim var başımda, sessiz kalmamın bir nedeni var elbet.. Onu da günü gelince öğreneceksiniz ama zorluyorsunuz artık. Ben bugünleri de atlatırım ama emin olun. Bir de madem bu kadar muzdariptiniz o halde yasal hakkınızı kullansaydınız, varsa öyle bir hak iddianız yine kullanabilirsiniz. Çünkü ben yasal haklarımı, hepinize karşı sonuna kadar kullanacağım emin olun!"

TUBA ÜNSAL: PUCCA TÜM TRAVMALARIN CEZASINI EVE KESTİ

Pucca'nın yıllarca kendi evinde kaldığını ve kirasını ödemediğini söyleyen Tuba Ünsal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. 'Pucca'nın ev sahibiyle davalık olduğu haberlerini gördüm, aylardır kira ödemiyormuş, sonra dava eden ev sahibine hakaretler etmiş. Yıllarca benim evimde kiracımdı Pucca/Pınar. Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…" dedi.

PUCCA VE EV SAHİBİ ARASINDA NE OLDU?

Pucca'nın ev sahibi Jale Tuncer, geçtiğimiz günlerde X hesabından ünlü ismi hedef alarak "İyilikten maraz doğdu. İki buçuk yıldır kiracımız olan Pucca, ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası" dedi.

PUCCA'DAN CEVAP: KİRAMI ÖDEMEKTE ZORLUK ÇEKİYORUM

Ev sahibinin iddiasının ardından Instagram'ın kanal kısmından açıklama yapan Pucca, kirasını ödemekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil, ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi. Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum tökezlesem bile. Süreç mahkemeye taşındığı vakit tek olmadığımı, milyonların aynı sorunları yaşadığını gördüm."

"EVİ BOŞALTIYORUZ, MAHKEME DEVAM EDİYOR"

"Zaten evi boşaltma sürecinde olduğum ve davanın devam ettiği yasal süreçte neden magazin sayfalarında olduğumu anlamış değilim. Haber kanallarının röportaj taleplerini kabul etmiyorum. Oğlum 6 yaşındaki ve zaten yeterince zor günler geçirdik daha fazla psikolojimizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim.