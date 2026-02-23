Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var - Son Dakika
Son Dakika

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Haberin Videosunu İzleyin
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise\'den açıklama var
23.02.2026 09:25
Haberin Videosunu İzleyin
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise\'den açıklama var
Haber Videosu

Ünlü şarkıcı ve UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu Hadise'nin Ramazan ayı bağış videosunda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı kefeye koyması tepki çekti. Tepkilerin ardından açıklama yapan Hadise, "Ramazan ayında hepimizin öfke dolu cümlelerden, düşmanlaştırıcı duygulardan uzak durmasını diliyorum. Duam; daha adil bir dünyada, tüm çocukların eşit şartlarda, güvenle ve sevgiyle yaşayabildiği bir gelecekte buluşabilmek." dedi.

UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu Hadise'nin Ramazan ayı bağış videosunda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı kefeye koyması tepki çekti. Ünlü şarkıcıya tepki gösterenler, Türkiye'nin yardım alan değil, yardım eden bir ülke olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu. Tepkilerin ardından Hadise, açıklamada yaptı.

TÜRKİYE İLE GAZZE VE SUDAN'I AYNI KEFEYE KOYDU

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından 2022'de 'Çocuk Hakları Savunucusu' olarak atanan şarkıcı Hadise, Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan bir bağış videosu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Hadise'nin videoda kullandığı; "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" ifadeleri tartışma başlattı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR TUTUM"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hadise'nin söylemini sert bir dille eleştirerek, durumu "küresel duyarlılık adı altında yapılan ciddi bir basiretsizlik" olarak nitelendirdi.

Saral şunları söyledi: "Hadise'nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede "yardıma muhtaç" ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur. Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir."

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

HADİSE'DEN AÇIKLAMA VAR

Tepkilerin ardından bir açıklama yayınlayan Hadise, "2022 yılında Türkiye için UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olarak seçildim. O günden bu yana UNICEF ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için ihtiyaç duyulan alanlarda çok kıymetli çalışmalar yürüttük. Deprem felaketinden sonra bölgeye gidip çocuklarımızla birebir vakit geçirdim. Düzenlenen eğitimlere, yapılan yardımlara; onların gözlerindeki korkuya ama aynı zamanda umuda yakından tanıklık ettim. O günlerden beri içimde tek bir duygu var: çocuklarımız için daha fazlasını yapabilmek.

"BU VATANA AŞIK BİR KADINIM"

İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi. Videonun özeti şuydu; "Ramazan'da iyiliği birlikte büyütelim." Ben bu vatana aşık bir kadınım. Türkiye'nin gerçeklerini bilen, bu gerçekleri görmezden gelmeyen ama her zaman çözümün bir parçası olmak isteyen bir kadınım. 2019 yılında mülteci çocuklara kucak açmamız gerektiğini savunduğumda da niyetim aynıydı. Deprem döneminde hem Türkiye'de hem yurt dışında çocuklarımız için yardım toplarken de niyetim aynıydı. Bugün Ramazan ayında çocuklarımız için destek çağrısı yaparken de aynı yerdeyim.

"TÜRKİYE HERKESİN YANINDA OLAN BİR ÜLKE"

Türkiye güçlü bir ülke. Devletiyle, milletiyle her zaman vatandaşının yanında olan bir ülke. Ülkemiz, dünyanın her yerine yardımlar götüren, ihtiyaç duyulduğu an herkesin yanında olan bir ülke. Ülkemizde ve dünyada yardıma ihtiyaç duyan çok çocuğumuz, çok ailemiz var. Devletimizin çabaları, yaptıkları çok kıymetli. Bunun yanında yardım kuruluşlarının; Kızılay, UNICEF, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kurumların destekleri de bir o kadar önemli. Bu kurumlara yapılan bağışların çocukların hayatında gerçek bir fark yarattığının en büyük şahidiyim.

"DUAM DAHA ADİL BİR DÜNYA"

Özellikle 22 yaşımda Eurovision'da ülkemi temsil ettiğim günden bu yana hangi platforma çıktıysam Türkiye'yi gururla savundum. Bundan sonra da savunmaya ve en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Ramazan ayında hepimizin öfke dolu cümlelerden, düşmanlaştırıcı duygulardan uzak durmasını diliyorum. Oruç sadece bedenin aç kalması değil; zihinlerin ve kalplerin de kötülüklerden arınmasıdır. Duam; daha adil bir dünyada, tüm çocukların eşit şartlarda, güvenle ve sevgiyle yaşayabildiği bir gelecekte buluşabilmek."ifadelerini kullandı.

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Eleştirenlere, tokat gibi bir açıklama yapmış. Hadise'nin yaptıklarının onda birini yapamayan ama eleştirenler, utanmış mıdır? 0 0 Yanıtla
  • Su19785507+ Su19785507+:
    hadise haklı niye zorunuza gidiyor 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
