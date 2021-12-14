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Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu - Son Dakika

Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu

14.12.2021 11:49

Hepsi grubuyla tanınan şarkıcı Gülçin Ergül, dün sevgilisiyle trafik kazası geçirdi. Sevgilisi hurdaya dönen araçta hayatını kaybederken ünlü şarkıcı da yaralandı. Şarkıcının 1 ay önce yayınlanan Birbirimize İyi Gelmiyoruz klibindeki kaza sahnesinin gerçekleşmesi ise herkesi şaşkına çevirdi.

Başarılı şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, dün akşam İstanbul- İzmir yolu Susurluk mevkiinde kaza yaptı. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan tırın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

ŞARKICI YARALANDI, SEVGİLİSİ VEFAT ETTİ

Hurdaya dönen araçta Gülçin Ergül yaralı şekilde kurtulurken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu

Yaralı Gülçin Ergül Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ayakta tedavisi devam eden şarkıcı Gülçin'in kısa bir zaman içinde taburcu edeceği öğrenildi. Erdal Şeyda Lafçının cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu

KLİBİNDEKİ SAHNE GERÇEK OLDU

Yıllar önce Hepsi grubundan ayrılan ve yoluna tek başına devam eden Gülçin Ergül, bir ay önce yeni şarkısı Birbirimize İyi Gelmiyoruz'u dinleyicilerin beğenisi sundu. Ergül, şarkısının klibinde ise kullandığı araç ile kaza yapıyordu. Ünlü ismin 1 ay önce canlandırdığı sahnenin gerçek olması ve şarkıdaki "Aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu
Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu
Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu
Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu

Gülçin Ergül, İstanbul, Tragger, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu - Son Dakika
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