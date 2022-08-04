Final yapan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan duygusal veda: Kalbimin en güzel köşesine yerleştin - Son Dakika
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Final yapan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan duygusal veda: Kalbimin en güzel köşesine yerleştin

04.08.2022 08:44
Final yapan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan duygusal veda: Kalbimin en güzel köşesine yerleştin

Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan Gizli Saklı dizisi, dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Dizinin başrol oyuncularından Sinem Ünsal ise sette çektirdikleri eğlenceli fotoğrafları paylaşarak "Gizli Saklı, kalbimin en güzel köşesine geldin süzülerek yerleştin. İyi ki değdin hayatıma" dedi.

Başrollerini Sinem Ünsal, Halit Özgür Sarı, Tardu Flordun, Bülent Emrah Parlak, Ece Dizdar, İdris Nebi Taşkın, Emrullah Çakay ve Aynur Arıca'nın paylaştığı Gizli Saklı dizisi, 8. bölümle ekran macerasını noktaladı. Gizli Saklı'nın Naz'ı Sinem Ünsal ise final bölümünün ardından sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

"KALBİM DOLDU TAŞTI"

Rol arkadaşlarıyla sette çektirdikleri eğlenceli kareleri 2,1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, "Gizli Saklı. Kalbimin en güzel köşesine geldin süzülerek yerleştin, iyi ki değdin hayatıma, hikayemiz, hikayemizin kahramanları, hikayemizin tanıkları; kalbim doldu taştı sayenizde. Emeği geçen herkese ve bu yolculuğa tanık olan sizlere bin teşekkür. Ha bir de; seni çok sevdim Naz'ım" ifadelerini kullandı.

İşte Sinem Ünsal'ın paylaşımından kareler...

Final yapan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan duygusal veda: Kalbimin en güzel köşesine yerleştin
Final yapan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan duygusal veda: Kalbimin en güzel köşesine yerleştin
Final yapan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan duygusal veda: Kalbimin en güzel köşesine yerleştin
Final yapan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan duygusal veda: Kalbimin en güzel köşesine yerleştin
Final yapan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan duygusal veda: Kalbimin en güzel köşesine yerleştin
Final yapan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan duygusal veda: Kalbimin en güzel köşesine yerleştin
Final yapan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan duygusal veda: Kalbimin en güzel köşesine yerleştin
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Gizli Saklı, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Final yapan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan duygusal veda: Kalbimin en güzel köşesine yerleştin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Final yapan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan duygusal veda: Kalbimin en güzel köşesine yerleştin - Son Dakika
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