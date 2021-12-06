Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor

47'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Geceye damga vuran isimlerden biri de Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Melis Sezen oldu.

KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vadeden oyuncular arasından seçilen 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisini kazanan Melis Sezen, konuşmasında "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım" dedi. Sezen'in bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

DEKOLTESİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Oyuncunun konuşmasının yanı sıra tercih ettiği kıyafet de dikkat çekti. Özel tasarım beyaz bir elbise tercih eden oyuncu, cesur göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan moda yazarı Aslı Barış, Melis Sezen'in kıyafeti için "Ben göğüs dekoltesini eğreti buldum. Beyaz şişman gösterir ama o kuğu gibi. Kızı trollemek istemiyorum ama bu nedir yani?" dedi.