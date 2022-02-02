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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı

02.02.2022 18:33
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü "Allah Büyük" yazmasının sırrı çözüldü. Buna göre Yeşil'in aynı gün bacağından vurulduğu ve bu nedenle böyle bir paylaşım yaptığı belirtildi.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesi büyük yankı uyandırdı. Cinayetle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, olayla ilgili aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğünü günü yaptığı "Allah Büyük" paylaşımının nedeni merak ediliyordu. Bircan Bali, bu bilmeceye canlı yayında yaptığı açıklamayla son verdi.

RİZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde toprağa verildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın sırrı çözüldü

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında emniyet ekipleri 19 ayrı noktaya operasyon düzenledi. Kayıp aranan zanlılar Ali Yasak'ın yeğenleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile 9 adamı yakalandı. Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in 28 Haziran'da yapmış olduğu paylaşım ise dikkat çekti.

PAYLAŞIMI AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Yeşil'in, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken'in evlendiği gün ilginç bir gönderi paylaştığı görüldü. Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aynı tarihte ve son yaptığı paylaşım "Allah büyüktür" yazısı oldu. Aynı gün yapılan paylaşım akıllarda soru işareti bıraktı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın sırrı çözüldü

AYNI GÜN BACAĞINDAN VURULMUŞ

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali gündem olan paylaşımla ilgili konuştu. Bali, "Bu cani 28 haziran'da bacağından vurulmuş. O gün bu yazıyı yazıyor. Bu paylaşımın Ece ile Şafak'ın nikah tarihiyle ilgili yok. Tamamen tesadüf." ifadelerini kullandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın sırrı çözüldü
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Saldırı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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