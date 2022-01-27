Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde çok kan kaybeden Mahmutyazıcıoğlu, saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman döneminde 1 sene Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumluydu. Aynı zamanda, yönetim kurulu üyeliği yaptı. Gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nasıl öldü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kim öldürdü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Eski Beşiktaş yönetim kurulu üyesi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi sonucu gündem oldu. Mahmutyazıcıoğlu, boşanmasının ardından 2021 yılında ünlü sunucu Ece Erken ile hayatını birleştirdi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası vatandaşlar ünlü avukatın hayatını merak ediyorlar. Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. Rizeli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmüştür. 2 çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman döneminde 1 sene Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumluydu. Aynı zamanda, yönetim kurulu üyeliği yaptı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NASIL ÖLDÜ?

Avukat olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, olay yerindeki bir adamın "Kan kaybediyor ne olur" haykırışları çevredekiler tarafından duyuldu. Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde çok kan kaybeden Mahmutyazıcıoğlu, saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİM ÖLDÜRDÜ?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde çok kan kaybeden Mahmutyazıcıoğlu, saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerindeki bir adamın "Kan kaybediyor ne olur" haykırışları çevredekiler tarafından duyuldu.



