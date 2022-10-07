İstanbul'da vereceği konser saatler kala iptal edilen Tuna Kiremitçi isyan etti

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Müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi'nin bugün Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde vereceği konseri iptal edildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, iptal kararına sitem etti.

"ŞARKILARDAN BU KORKU NİYE?"

Konserinin dini gerekçeler nedeniyle iptal edildiği ileri sürülen Tuna Kiremitçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ey bugünkü İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi konserimizi son anda yasaklayan hükümet erkanı: Ne yapmak, nereye varmak istemektesiniz? Şarkılardan bu korku niye?" dedi.

TUNA KİREMİTÇİ KİMDİR?

Tuna Kiremitçi 24 Şubat 1973 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Filibe kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kiremitçi, ilk şiirlerini Galatasaray Lisesinde okurken Varlık Dergisi'nde yayımlattı. Tuna Kiremitçi Yaşar Nabi Nayır Şiir ödülünü aldığı Ayabakanlar isimli kitabını 1994 yılında yayımladı. 1997 yılında Bosnalı Şair İzzet Sarayliç ile Erguvan Balkan Şiir ödülünü paylaştı. Kiremitçi'nin 2002 yılında çıkan 'Git Kendini Çok Sevdirmeden' isimli romanı büyük yankı uyandırmayı başardı. 2003 yılında ise yine çok satanlar listelerinde uzun zaman kalan Bu İşte Bir Yalnızlık var ve Bazı Şiirler, Bazı Şarkılar kitapları okuyucu ile buluştu.

Sinema eğitimi aldıktan sonra kısa filmleri ile bir çok ödülün sahibi olmuştur. 2009 yılında ilk uzun metrajlı filmi Adını Sen Koy'u çekmiştir. Bu İşte Bir Yalnızlık var isimli eseri 2013 yılında sinemaya uyarlanmıştır. Tuna Kiremitçinin bestelerini kendisi dışında Ajda Pekkan, Haluk Levent, Müslüm Gürses gibi büyük sanatçılar seslendirmiştir.