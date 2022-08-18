Atiye'nin itirafı Ceyda Düvenci'yi çok şaşırttı: Bir ablam varmış

Sevilen şarkılara imza atan Atiye, Ceyda Düvenci'nin 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. Hayatı ve kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Atiye'nin ailesiyle ilgili itirafı programa damga vurdu.

BİR ABLASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle sessiz sedasız evlenen ve bir kız bebek dünyaya getirmişti. Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen güzel şarkıcı bir ablasının olduğunu yıllar sonra öğrendi.

"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ GELİŞMELERİNDEN"

Ünlü şarkıcı, "Ya bir dönüm noktası değil ama, çok önemli bir gelişme oldu. Enterasan bir gelişme oldu hayatımda çok anlatmadım bir şey. Bu gelişme beni pek üzmedi. Tam tersi hayatıma renk kattı. Benim bir ablam varmış. Ve biz senelerce aynı şehirde yaşayıp birbirimizden haberimiz yokmuş. Ve işin en ilginç tarafı onun da müzikle ilgileniyor olması. O da müzisyen piyano çalıyor besteleri var. Birkaç sene önce birbirimizi bulduk" dedi.

"ABLAMI BULDUM"

Atiye şöyle devam etti: "Babam yıllar önce söylemişti, 'kardeşiniz olabilir' diye. Aile içinde konu yoğun olarak açılmadı. Araştırdım ve ablamı buldum. Ablam Mrijina için büyük bir şok oldu. İnanmadı bize. Türkçe bilmiyor, bir Alman gibi yetişmiş" dedi.

İşte Atiye ve ablası;

Mirjana