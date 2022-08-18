Atiye'nin itirafı Ceyda Düvenci'yi çok şaşırttı: Bir ablam varmış - Son Dakika
Üye Girişi

Atiye'nin itirafı Ceyda Düvenci'yi çok şaşırttı: Bir ablam varmış

18.08.2022 13:50

Ceyda Düvenci'nin 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan ünlü şarkıcı Atiye, ablasını yıllar sonra bulduğunu itiraf etti. Atiye, "Ablam varmış, aynı şehirde yaşayıp birbirimizden haberimiz yokmuş" ifadelerini kullandı.

Sevilen şarkılara imza atan Atiye, Ceyda Düvenci'nin 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. Hayatı ve kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Atiye'nin ailesiyle ilgili itirafı programa damga vurdu.

BİR ABLASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle sessiz sedasız evlenen ve bir kız bebek dünyaya getirmişti. Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen güzel şarkıcı bir ablasının olduğunu yıllar sonra öğrendi.

Atiye itiraf etti, Ceyda şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi: Ablamı buldum

"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ GELİŞMELERİNDEN"

Ünlü şarkıcı, "Ya bir dönüm noktası değil ama, çok önemli bir gelişme oldu. Enterasan bir gelişme oldu hayatımda çok anlatmadım bir şey. Bu gelişme beni pek üzmedi. Tam tersi hayatıma renk kattı. Benim bir ablam varmış. Ve biz senelerce aynı şehirde yaşayıp birbirimizden haberimiz yokmuş. Ve işin en ilginç tarafı onun da müzikle ilgileniyor olması. O da müzisyen piyano çalıyor besteleri var. Birkaç sene önce birbirimizi bulduk" dedi.

Atiye itiraf etti, Ceyda şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi: Ablamı buldum

"ABLAMI BULDUM"

Atiye şöyle devam etti: "Babam yıllar önce söylemişti, 'kardeşiniz olabilir' diye. Aile içinde konu yoğun olarak açılmadı. Araştırdım ve ablamı buldum. Ablam Mrijina için büyük bir şok oldu. İnanmadı bize. Türkçe bilmiyor, bir Alman gibi yetişmiş" dedi.

İşte Atiye ve ablası;

Atiye itiraf etti, Ceyda şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi: Ablamı buldum
Mirjana
Atiye itiraf etti, Ceyda şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi: Ablamı buldum
Atiye itiraf etti, Ceyda şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi: Ablamı buldum
Atiye
Atiye itiraf etti, Ceyda şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi: Ablamı buldum
YORUMLAR
500
18 Ağustos 2022 Ntv Yayın Akışı 18 Ağustos 2022 Ntv Yayın Akışı Atiye kimdir? Atiye kaç yaşında, nereli? Atiye hayatı ve biyografisi! Atiye kimdir? Atiye kaç yaşında, nereli? Atiye hayatı ve biyografisi!

Ceyda Düvenci, Atiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Atiye'nin itirafı Ceyda Düvenci'yi çok şaşırttı: Bir ablam varmış - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Merkez Bankası'nın faiz indirince dolar tekrar yükselmeye başladı
14:04 Merkez Bankası faizi yüzde 13'e düşürdü
13:50 Atiye'nin itirafı Ceyda Düvenci'yi çok şaşırttı: Bir ablam varmış
13:26 AK Parti, kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılanlara imzalı saat dağıtıldığı iddialarını yalanladı
13:06 Dünyaca ünlü Amerikan güreşçisi Rey Mysterio, Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı
12:32 Beraber tatile gediği kadını bıçaklayıp kendi boğazını kesti
12:32 Fahiş kira ve konut fiyatları için yeni çözüm! Satılamayan ofisler konut yapılacak
12:29 CHP lideri Kılıçdaroğlu taziye için şehit ailelerini aradı
12:25 2 aylık bebeğini darp etmişti! Cani baba mahkemede pişman olduğunu söyledi
12:24 Adli sicil kayıtlarını sildirmede yeni dönem! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 14:23:32. #1.12#
SON DAKİKA: Atiye'nin itirafı Ceyda Düvenci'yi çok şaşırttı: Bir ablam varmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement