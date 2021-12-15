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Şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi - Son Dakika

Şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi

15.12.2021 17:28

Balıkesir'de trafik kazasında yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül, tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

İstanbul- İzmir yolunun Susurluk ilçesi mevkisinde 13 Aralık günü Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp aynı yöne giden Cengiz Yücel yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada Erdal Şeyda Lafçı yaşamını yitirdi, yanındaki Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül ise yaralandı. Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

AÇIKLAMA YAPMADAN ARACA BİNDİ

36 yaşındaki şarkıcı, tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan kontrollerinin ardından taburcu oldu. Tekerlekli sandalyeyle hastaneden çıkan Ergül'ün sol el parmaklarında kırık bulunduğu ve sarılı olduğu görüldü. Hastane çıkışında açıklama yapmayan Ergül'ün ailesiyle birlikte İzmir'e gideceği öğrenildi. Ergül, otomobile binerek ayrıldı.

Trafik kazasında sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi

ANNE ERGÜL: PSİKOLOJİK OLARAK BÜYÜK YIKIL HALİNDE

Gülçin Ergül'ün sabah saatlerinde açıklama yapan annesi Ayser Ergül, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, 'Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Gülçin, şu anda müşahede altında. İyiye doğru gidiyor. Bugün inşallah doktorumuz izin verirse çıkacağız. El parmaklarında ufak kırıkları var. Bu arada tabi hala kontrol altında, iç kanama olabilir korkusuyla. Psikolojik olarak da büyük yıkım halinde. Konuşmak çok zor. Bütün sevenlerimize teşekkür ediyoruz. Başsağlığı diliyorum herkese, çok zor bir dönem. Doktorumuz izin verirse, tedavinin devamı için bugün İstanbul'a gitmek zorundayız. Orada devam edeceğiz. Zaman zaman bilgi vereceğiz. Kaza, İstanbul'da bir programa gitmek için yola çıktıklarında oldu. Tabi nasıl oldu bilmiyorum" demişti.

Trafik kazasında sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi

BABASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kızının durumunun iyiye gittiğini söyleyen ve gözyaşlarını tutamayan Ergül, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Erdal'ımız vefat etti. Dünya iyisi bir insandı. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Kızımız iyiye gidiyor, ona sevinemiyoruz. Biz, Erdal'a çok üzülüyoruz. Erdal'a Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz artık, yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullanmıştı.

Trafik kazasında sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi

Şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi
Şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi

Mustafa Kemal Atatürk, Şehir Hastanesi, Gülçin Ergül, Balıkesir, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi - Son Dakika Magazin


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