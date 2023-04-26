Twitter'a yıllık ödeme yapan İrem Derici, mavi tiki gelmeyince Elon Musk'a küfür ederek çıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Twitter'a yıllık ödeme yapan İrem Derici, mavi tiki gelmeyince Elon Musk'a küfür ederek çıkıştı

26.04.2023 12:53

Şarkıcı İrem Derici, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın isteği üzerine ücretli olan mavi tik aboneliğine 1 yıllık ödeme gerçekleştirdi. Twitter için yaklaşık 2 bin TL ödeme yapan Derici, mavi tıkının geri gelmediğini fark edince Elon Musk'a seslenerek "Kız dünya para verdim nerede mavi tıkım b.k yiyen" ifadeleri kullandı.

Twitter CEO'su Elon Musk, geçen hafta, Twitter Blue'ya abone olmayan ve mavi onay rozetlerini bu hizmetten önce alanların hesaplarındaki "mavi tiklerin" kaldırılacağını duyurmuştu. Söz konusu kapsamdaki kullanıcıların mavi onay rozetleri kaldırılmaya başlandı. İrem Derici ise mavi tik için yıllık ödeme yaptı.

ELON MUSK'A SESLENDİ

Kendine has yorumlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı İrem Derici, mavi tiki geri almak için 2 bin TL'ye yakın ödeme yaptı. Ücret ödemesine rağmen tiki geri gelmeyen Derici, Twitter hesabından Elon Musk'a seslenerek "Kız dünya para verdim nerede mavi tıkım b.k yiyen" dedi.

"AŞKIM BUNLAR MAVİ TİKİMİ VERMİYOR, DÖVSENE"

"Tikim de tikim" diye bir paylaşım yapan Derici, bir süredir aşk yaşadığı Atakan Işıktutan'a seslenerek "Aşkım bunlar mavi tikimi aldı, vermiyor. Dövsene" diyerek herkesi güldürdü.

Yıllık ödeme yapmasına rağmen Twitter'daki mavi tiki gelmeyen İrem Derici'den Elon Musk'a küfürlü tepki
Yıllık ödeme yapmasına rağmen Twitter'daki mavi tiki gelmeyen İrem Derici'den Elon Musk'a küfürlü tepki
Yıllık ödeme yapmasına rağmen Twitter'daki mavi tiki gelmeyen İrem Derici'den Elon Musk'a küfürlü tepki
Yıllık ödeme yapmasına rağmen Twitter'daki mavi tiki gelmeyen İrem Derici'den Elon Musk'a küfürlü tepki
Yıllık ödeme yapmasına rağmen Twitter'daki mavi tiki gelmeyen İrem Derici'den Elon Musk'a küfürlü tepki
Yıllık ödeme yapmasına rağmen Twitter'daki mavi tiki gelmeyen İrem Derici'den Elon Musk'a küfürlü tepki
Yıllık ödeme yapmasına rağmen Twitter'daki mavi tiki gelmeyen İrem Derici'den Elon Musk'a küfürlü tepki
YORUMLAR (2)
  • ahmetcan: musk duymasın içeri attırır :)) Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Terbiyesiz Musk ta seni çok duymuştur ya :)) Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
500

İrem Derici, Elon Musk, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Twitter'a yıllık ödeme yapan İrem Derici, mavi tiki gelmeyince Elon Musk'a küfür ederek çıkıştı - Son Dakika


Son Dakika
13:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında yaşadığı rahatsızlık dünya basınında gündem oldu
13:14 İtalya basını, Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yıldız ismi Arda Güler için "Fenomen bebek" lakabı taktı
13:04 İtalyanlar, Arda Güler'e "Fenomen bebek" lakabını taktı
12:59 Hadise ve Reza Zarrab arasındaki mesajlaşmaları ifşalayan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, hapis cezası talebiyle yargılanıyor
12:50 Twitter'a yıllık ödeme yapan İrem Derici, mavi tiki gelmeyince Elon Musk'a küfür ederek çıkıştı
12:47 Bakan Yanık'tan tartışma yaratan AFAD kolileri hakkında açıklama: Bilgim dışında gerçekleşmiştir
12:44 Galatasaray'ın kiralık aşkı Mauro İcardi, vatandaşı Leandro Paredes'in transfer edilmesini istiyor
12:36 Hadise ile Reza Zarrab'ın mesajlarını ifşa eden Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında hapis istemi
12:27 Yıllık ödeme yapmasına rağmen Twitter'daki mavi tiki gelmeyen İrem Derici'den Elon Musk'a küfürlü tepki
12:30 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "İmralı'ya heyet gönderildi" diyen Selahattin Demirtaş'a sert yanıt: Açık ve net olarak yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2023 15:13:58. #1.13#
SON DAKİKA: Twitter'a yıllık ödeme yapan İrem Derici, mavi tiki gelmeyince Elon Musk'a küfür ederek çıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement