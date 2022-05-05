Şarkıcı Merve Özbey 6 aylık hamile haliyle sahneye çıktı! - Son Dakika
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Şarkıcı Merve Özbey 6 aylık hamile haliyle sahneye çıktı!

05.05.2022 08:34

Şarkıcı Merve Özbey, Kıbrıs'ta bir hotelde sahne aldı. İkinci bebeğine 6 aylık hamile olan Özbey kendisini dinlemeye gelenleri şarkılarıyla büyüledi.

Şarkıcı Merve Özbey, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Özbey, güzelliği ile kendisini dinlemeye gelenleri büyüledi.

"BU BAYRAM AKLIM ONDA KALDI"

Geçtiğimiz sene kızı Elif Özüm'ü kucağına alan Özbey, "Seyircilerimiz için güzel bir konser hazırladık, umarım onlar da keyif alır. Önceki bayramda Elif çok küçüktü. Ne olduğunu çok anlayamadık. Bu bayramda aklım onda kaldı. Babaannesine bıraktık. Yorulmasını istemedik." dedi.

"İSMİNİ BABASI KOYACAK"

İkinci bebeğin isminin henüz belli olmadığını belirten Özbey, "İsim için seçenekler var mı?" sorusunu, "Kızın adını ben koydum, oğlanın adını Kenan'a bıraktım. O da şu anda biraz kararsız." diyerek cevapladı.

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Merve Özbey Koçak 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Merve Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. İlk olarak Ebru Gündeş'in vokalliğini üstlenen Merve Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.

Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Merve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Merve Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı.

2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Merve Özbey'in Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi. Temmuz 2015 yılında Merve Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu. Şarkı Türkiye resmi listesinde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. 2021 yılında uzun bir aradan sonra 'Yerle Yeksan' adında bir single çıkarmıştır. Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile 9 Şubat 2020 tarihinde nikah masasına oturdu. Çiftin Elif Üzüm adından bir kız çocukları var.

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Kaynak: Snob Magazin

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