Müjdeyi Verdi! Böyle Açıkladı... - Son Dakika
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Müjdeyi Verdi! Böyle Açıkladı...

17.08.2022 23:56
Müjdeyi Verdi! Böyle Açıkladı...

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Etiler'de bir stüdyoya girerken objektiflere takıldı. Muhabirlerle konuşan Ortaç, "Önüme bir senaryo geldi ve çok hoşuma giti. Hayatım film oluyor" dedi. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, "İlaç adında yeni bir şarkı yaptım. O yüzden stüdyoya geldim" diye konuştu.

"SENARYOYA BAYILDIM"

Müslüm, Bergen, Dilberay gibi bir çok sanatçının hayatını anlatan filmler yapılması hakkında konuşan Serdar Ortaç, "Önüme bir senaryo geldi. Bayıldım ama filmde ben oynamayacağım" diyerek kendi hayatının beyazperdeye aktarılacağını müjdeledi.

Müjdeyi Verdi! Böyle Açıkladı...

GÜLDÜREN 'JAPON' GÖNDERMESİ

Muhabirlerin "Sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna ise, "Japon'a benzeyen biri" cevabını vererek güldürdü.

Müjdeyi Verdi! Böyle Açıkladı...

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

16 Şubat 1970 doğumlu sanatçı Serdar Ortaç İstanbul'da doğmuştur. İlk öğrenimini Kocamustafapaşa'da ve orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde bitirmiş ardından Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna ve Tesviye bölümünde Lise'yi okumuştur.

Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrılmıştır. 1994 yılında Aşk İçin isimli albümde seslendirdiği Karabiberim isimli şarkı ile çıkış yakalamıştır. Ray, Yaz Yağmuru, Gecelerin Adamı, Aşk İçin, Bana Göre Aşk, Nefes, Kara Kedi, Gıybet, Bilsem ki, Beni Unut Çakra, Mesafe, Çek Elini Kalbimden, Gıybet ve Cımbız isimli albümleri ile müzik kariyerini sürdürmüştür.

2014 yılında İrlanda'lı Chloe Loughnan ile evlenmiştir. Ancak evliliği 2019 yılında son bulmuştur.

YORUMLAR
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#039;dişi Serdar Ortaç' Benzetmesi Şaşırttı! #039;dişi Serdar Ortaç' Benzetmesi Şaşırttı!
Kaynak: Snob Magazin

Serdar Ortaç, Müslüm, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müjdeyi Verdi! Böyle Açıkladı... - Son Dakika

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