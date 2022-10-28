Şarkıcılığa soyunan Oryantal Didem, İbrahim Tatlıses'i eleştirdi: Yeni şarkımı paylaşmadı, dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz

Denizde yakalayıp ne olduğunu bilmeden kucağına aldı, bedeli ağır oldu

'Oryantal Didem' olarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Didem Kınalı, 'Sabırsız Nefsim' adlı yeni single'ının tanıtımını Arnavutköy'de bir mekanda yaptı. Muhabirlerle sohbet eden Kınalı, programlarında tanındığı İbrahim Tatlıses'e gönderme yaptı.

"DOSTUNUNUZU DÜŞMANINIZI TANIYORSUNUZ"

Tanıtım öncesi muhabirlerle sohbet eden Kınalı, "İbrahim Tatlıses'e yeni şarkımı dinlettim. Kendisi beğendi. Ancak İbrahim Bey'in yeni şarkımı paylaşmasını beklerdim. Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz. Canı sağ olsun. İbrahim Tatlıses benim düşmanım değil" değil. Şarkı konusundaki iddiasını ortaya koyan Kınalı, "Sanat camiasından kimsenin desteğini görmedim. Her şeye rağmen bir Ajda Pekkan olacağım" ifadelerini kullandı.

"DANS ETMEYİ BIRAKMAYACAĞIM"

Dansı bırakmayacağını söyleyen Didem Kınalı, "Şarkı söylesem bile dans etmeyi bırakmayacağım. Hatta şimdi dans etmeye gideceğim. Sizi de beklerim" diyerek sözlerini noktaladı.

ORYANTAL DİDEM KİMDİR?

6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüyen Kınalı'nın bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okuyan Didem Kınalı, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ünlü isim, liseyi de uzaktan okuyarak bitirdi. İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu.