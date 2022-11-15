Şarkılarıyla bir dönem fırtına estiren Gökhan Özen, tarzıyla yıllara meydan okuyor - Son Dakika
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Şarkılarıyla bir dönem fırtına estiren Gökhan Özen, tarzıyla yıllara meydan okuyor

15.11.2022 09:03

Şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Gökhan Özen, uzun süredir yurt dışında yaşıyor. Zaman zaman eski eşiyle yaşadığı velayet sorunlarıyla gündeme gelen şarkıcı, bu sefer de yıllara meydan okuyan haliyle adından söz ettirdi.

Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarla bir döneme damgasını vuran 42 yaşındaki yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen, yıllar önce ülkenin ekonomisinden dert yanarak yurt dışına taşındı. 2 çocuk babası Özen, son haliyle gündem oldu.

YILLAR ONU DEĞİŞTİRMEDİ

7 yıldır Los Angelas'ta yaşayan Gökhan Özen, şarkıcılığa ara verdi. Zaman zaman 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapan Özen, sakin yaşantısı için "Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum, sessizliğim kimseyi endişelendirmesin" yorumunu yaptı. Beslenmesine ve sporuna dikkat eden şarkıcı, adeta yıllara meydan okuyor. 42 yaşındaki şarkıcının hiç değişmediğini gören sosyal medya kullanıcıları "Senin için zaman durmuş" yorumunu yaptı.

Şarkılarıyla bir dönem fırtına estiren Gökhan Özen, tarzıyla yıllara meydan okuyor

KIZLARI İÇİN TÜRKİYE'YE GELİP GİDİYOR

Yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen, 2011 yılında Selen Sevigen ile nikah masasına oturdu. Evliliğinden Derin ve Ada isimli iki kızı bulunan şarkıcı, 2016 yılında boşandı. Eski eşiyle çocuklarının velayeti yüzünden davalık olan şarkıcı, kızlarını görmek için ara ara Türkiye'ye geliyor.

Şarkılarıyla bir dönem fırtına estiren Gökhan Özen, tarzıyla yıllara meydan okuyor

İşte Gökhan Özen'in Instagram paylaşımları...

Şarkılarıyla bir dönem fırtına estiren Gökhan Özen, tarzıyla yıllara meydan okuyor
Şarkılarıyla bir dönem fırtına estiren Gökhan Özen, tarzıyla yıllara meydan okuyor
Şarkılarıyla bir dönem fırtına estiren Gökhan Özen, tarzıyla yıllara meydan okuyor
Şarkılarıyla bir dönem fırtına estiren Gökhan Özen, tarzıyla yıllara meydan okuyor
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Gökhan Özen, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkılarıyla bir dönem fırtına estiren Gökhan Özen, tarzıyla yıllara meydan okuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkılarıyla bir dönem fırtına estiren Gökhan Özen, tarzıyla yıllara meydan okuyor - Son Dakika
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