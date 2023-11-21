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Seda Sayan'ın ablası estetik operasyonu geçirdi! Son halini görenler tanıyamadı - Son Dakika

Seda Sayan'ın ablası estetik operasyonu geçirdi! Son halini görenler tanıyamadı

Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız da estetik için bıçak altına yattı. Yüz gerdirme operasyonu geçiren Nursel Yıldız'ın ameliyat sonrası görüntüsü çok konuşuldu.

21.11.2023 - 16:32,
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Düzenli olarak estetik operasyonlar geçiren Seda Sayan'ın ardından ablası Nursel Sayan da bıçak altına yattı. Nursel Yıldız'ın ameliyattan önce ve sonra çekilen görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

BIÇAK ALTINA YATTI

Arkadaşı Safiye Soyman'a boyun ve yüz gerdirme uygulaması yaptıran Sayan bu kez ablası Nursel Yıldız'ı doktora götürdü. Geçirdiği yanlış operasyon sonrası yüzünde deformeler meydana gelen Nursel Yıldız yeniden bıçak altına yattı.

Seda Sayan'ın ablası estetik operasyonu geçirdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı

TANINMAZ HALE GELDİ

Ünlü bir estetik uzmanına giden Nursel Yıldız'ın göz çevresindeki problemler giderildi ve yüz gençleştirme ameliyatıyla operasyon tamamlandı. Seda Sayan'ın ablasının operasyondan 15 saat sonra çekilen videosu sosyal medyayı salladı. Yüzü tanınmaz hale gelen Nursel Yıldız çekilen videoda "Kendimi şu halimle muhteşem hissediyorum" dedi.

İşte Nursel Yıldız'ın önceki ve sonraki hali;

Seda Sayan'ın ablası estetik operasyonu geçirdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı
Seda Sayan'ın ablası estetik operasyonu geçirdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı


Seda Sayan'ın ablası estetik operasyonu geçirdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan'ın ablası estetik operasyonu geçirdi! Son halini görenler tanıyamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seda Sayan'ın ablası estetik operasyonu geçirdi! Son halini görenler tanıyamadı - Son Dakika
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