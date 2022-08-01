Seda Sayan'ın yeni eşi Çağlar Ökten'in oğlunu çileden çıkaran yorum: Seda annen var, sırtın yere gelmez - Son Dakika
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Seda Sayan'ın yeni eşi Çağlar Ökten'in oğlunu çileden çıkaran yorum: Seda annen var, sırtın yere gelmez

01.08.2022 08:10

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma, "Sırtın yere gelmez, Seda annen var" yorumuna sinirlenen Seda Sayan'ın yeni eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten, "Seda benim annem değil" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Seda Seda geçtiğimiz mayıs ayında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sayan, son olarak Ökten'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Artur ile adından söz ettirdi.

"SEDA BENİM ANNEM DEĞİL"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Çağlar Ökten'in oğlu, Seda Sayan'la ilgili bir yoruma çok sinirlendi. Artur Ökten, paylaşımına"Sırtın yere gelmez oğlum Seda annen var bu hayatta" yapılan yoruma"1- Seda benim annem değil ben ona abla diyorum! 2- Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez o benim arkamda, Seda abla değil!" karşılığını vererek tepkisini gösterdi.

Çağlar Ökten'in oğlu, 'Seda annen varken sırtın yere gelmez' yorumunu görünce çileden çıktı: O benim annem değil

KAYINVALİDESİYLE GÖBEK ATTI

Son günlerde eşinin ailesiyle zaman geçiren Seda Sayan, önceki akşam kendisinden 5 yaş büyük olduğu iddia edilen kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attı.

Çağlar Ökten'in oğlu, 'Seda annen varken sırtın yere gelmez' yorumunu görünce çileden çıktı: O benim annem değil
Çağlar Ökten'in oğlu, 'Seda annen varken sırtın yere gelmez' yorumunu görünce çileden çıktı: O benim annem değil
Çağlar Ökten'in oğlu, 'Seda annen varken sırtın yere gelmez' yorumunu görünce çileden çıktı: O benim annem değil
Çağlar Ökten'in oğlu, 'Seda annen varken sırtın yere gelmez' yorumunu görünce çileden çıktı: O benim annem değil
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Çağlar Ökten, Seda Sayan, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan'ın yeni eşi Çağlar Ökten'in oğlunu çileden çıkaran yorum: Seda annen var, sırtın yere gelmez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seda Sayan'ın yeni eşi Çağlar Ökten'in oğlunu çileden çıkaran yorum: Seda annen var, sırtın yere gelmez - Son Dakika
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