Serenay Sarıkaya'nın bikinisiyle havaya zıplayarak verdiği poza Selin Ciğerci'den yorum gecikmedi - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya'nın bikinisiyle havaya zıplayarak verdiği poza Selin Ciğerci'den yorum gecikmedi

07.06.2023 13:59

Aile dizisi sezon finali yaptıktan sonra Yunanistan'a giden Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından plajda bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Sarıkaya'nın havaya zıplayarak verdiği pozların altına yorum yapan Selin Ciğerci ise "Kağıt gibi, kalem de olur" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yapan Serenay Sarıkaya, yeni projeye başlamadan önce tatile çıktı. Kısa bir tatil arası veren oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi "Kimler Geldi, Kimler Geçti" için kamera karşısına çıkmadan tatile çıkan güzel oyuncu, plajda mavi ve siyah renklerden oluşan bikinisiyle art arda pozlar verdi. Bikinisiyle havaya zıplayarak poz veren oyuncu, o anları "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" notuyla 9,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Sarıkaya'nın paylaşımına sessiz kalamayan Selin Ciğerci, oyuncunun fiziğine dikkat çekerek "Kağıt gibi, kalem de olur" yorumunu yaparken Özge Borak, Sibel Arna, Eylem İpek ve Sevim Emre alev emojili yorum yaptı.

YORUMLAR
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Tatil sezonunu açan oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bikinili poz geldi, fiziği görenleri büyüledi Tatil sezonunu açan oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bikinili poz geldi, fiziği görenleri büyüledi

Serenay Sarıkaya, Selin Ciğerci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'nın bikinisiyle havaya zıplayarak verdiği poza Selin Ciğerci'den yorum gecikmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya'nın bikinisiyle havaya zıplayarak verdiği poza Selin Ciğerci'den yorum gecikmedi - Son Dakika
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