Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu

Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez bir dergi çekimi açarak kameralara poz verdi. Sarıkaya'nın bu özel fotoğraf çekimi, hayranları tarafından büyük ilgi görürken evinin çeşitli yerlerinde bulunan ayna detayları dikkatlerden kaçmadı.

02.10.2024 20:55
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Sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, evinin kapılarınıilk kez bir derginin çekimi için açtı.Kendi kadar evi de merak edilen oyuncunun evinin sade ama bir o kadarda lüks olduğu olduğu görüldü.

Aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Türkiye'nin sevilen oyuncularından Serenay Sarıkaya, Dubai merkezli bir dergiye evinin kapılarını açtı. Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir'le olan ilişkisi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelirken bu kez lüks eviyle gündem oldu. Leopar desenli koltuğunda verdiği pozlar, beğeni yağmuruna tutulurken Sarıkaya'nın, yatağının üzerinde bulunan ayna çok konuşuldu. Çeşitli bitkilerin yer aldığı geniş ve büyük ev, zevkli bir tasarıma sahip. İddialı renklerle sade dizayn edilen evin, otantik havası Sarıkaya'nın hayranlarını büyüledi.

İşte eve ait birkaç fotoğraf karesi:

Kapıları ilk kez açılan Serenay Sarıkaya'nın evi, büyük ilgi gördü
Kapıları ilk kez açılan Serenay Sarıkaya'nın evi, büyük ilgi gördü
Kapıları ilk kez açılan Serenay Sarıkaya'nın evi, büyük ilgi gördü
Kapıları ilk kez açılan Serenay Sarıkaya'nın evi, büyük ilgi gördü
Kapıları ilk kez açılan Serenay Sarıkaya'nın evi, büyük ilgi gördü

Serenay Sarıkaya, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mauro Sicardi:
    Gereksiz insan 45 4 Yanıtla
  • Murat:
    aynaaa hımmm. demekki yukarı bakıp olayı izlemek hoşuna gidiyor 23 4 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    Yatağın üstünde ki aynaya anlam veremedim :) var mı bi anlam veren 13 3 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    cem yılmaz tadını biliyor du sanırım dimi 12 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş kişilik 9 4 Yanıtla
  • Murat Saka:
    Sen iyi zehirli sarmaşık filmi çekersin olgun seviyorsun 2 0 Yanıtla
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