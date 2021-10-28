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Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı - Son Dakika

Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı

28.10.2021 14:23

İzmir'de modellik ile DJ'lik de yapan Betül Gündoğar (25), ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından ormanlık alana götürüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini iddia ederek polise gidip sevgilisinden şikayetçi oldu.

İzmir'de toplum sağlığı merkezinde hemşire olan ve aynı zamanda modellik ile DJ'lik de yapan Betül Gündoğar (25), ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından 8 Ekim'de kaçırılarak Manisa'da ormanlık alana götürüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini ileri sürdü. Kaçırıldıktan sonra kendisine intihar etmesi için baskı da yapıldığını iddia eden Gündoğar'ın şikayeti üzerine M.D. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

HAVA KARARINCA ORMANA GÖTÜRDÜ

Betül Gündoğar, erkek arkadaşı M.D.'den (24) geçen 8 Ekim günü ayrılmak istedi. İddiaya göre, Gündoğar'ın ayrılma isteğini M.D. kabul etmedi. M.D., Betül Gündoğar'ı Manisa'da oturan ailesinin evine bırakacağını belirterek otomobiline bindirdi, gün boyunca da inmesine izin vermeyerek hava kararınca da ormana götürdü. M.D., burada önce Gündoğar'ı ölümle tehdit etti ardından bölgedeki sarp araziden atlayıp intihar etmesi için baskı yaptı. Gündoğar, araçtan inmeyip M.D.'ye kendisini bırakması için yalvardı. Aracı çalıştırıp ormandan çıkan M.D., Gündoğar'ı bu kez de şehir merkezine getirdi. Aracı park eden M.D., Gündoğar'ın telefonunu aldı. M.D.'nin telefonla ilgilendiği sırada Gündoğar araçtan indi.

Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılan genç model polise koştu

ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞIRKEN 3 KİŞİ MÜDAHALE ETTİ

M.D., Gündoğar'ı yeniden otomobile bindirmeye çalışırken, durumu fark eden başka araçtaki 3 kişi müdahale etti. M.D., bu kişilerin tepkisi üzerine geri dönüp otomobile binerek uzaklaştı. Gündoğar'a yardımcı olan bu kişiler, telefonla polisi arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Betül Gündoğar'ı karakola götürdü. Gündoğar'ın şikayeti üzerine M.D. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılan genç model polise koştu

EV VE İŞ YERİNE YAKLAŞMAMA KARARI

Gündoğar'ın başvurusu üzerine Manisa 1. Aile Mahkemesi, M.D.'nin ev ve iş yerine 2 ay süreyle yaklaşmamasına hükmetti. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Betül Gündoğar, M.D. bana 'Öyle kolay kolay ayrılamazsın. Bu iş ben istemediğim sürece bitmeyecek' dedi. Şikayetçi oldum. Hakkında uzaklaştırma kararı çıktı. Hayatımı kabusa çevirdi. Tehditleri sürüyor. Yani ne kadar uzaklaştırma almış olsa da sosyal medyadan yazıyor. Korkuyorum" diye konuştu.

Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılan genç model polise koştu
Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılan genç model polise koştu
Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılan genç model polise koştu
Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı
Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı

İntihar, Hakaret, Manisa, İzmir, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı - Son Dakika Magazin


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