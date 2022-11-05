Meedo ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı - Son Dakika
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Meedo ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı

05.11.2022 13:38

Şeyma Subaşı ile ikinci kez barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi nikah masasına oturma kararı aldı. Sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşan Subaşı, "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum" notunu düştü.

Acun Ilıcalı ile evliliğini tek celsede bitiren Şeyma Subaşı, uzun bir süre Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşadı. Evlilik hazırlıkları yapan ünlü çift, düğüne sayılı günler kala ayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, bir kez daha evlilik hazırlıklarına başladı.

DAVETİYEYİ PAYLAŞTI

İkinci kez düğün hazırlıklarına başlayan çift, yaşadıkları mutlulukları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram hesabından düğün davetiyesini yayınlayan Şeyma Subaşı, "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" notunu yazdı.

Çiftin düğünü nerede ve ne zaman yapacağı ise henüz bilinmiyor.

Medoo ile ikinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı
Medoo ile ikinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı
Medoo ile ikinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı
Medoo ile ikinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı
Medoo ile ikinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı
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Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Meedo ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meedo ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı - Son Dakika
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