Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile evlenir evlenmez soy ismini değiştirdi - Son Dakika
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Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile evlenir evlenmez soy ismini değiştirdi

03.05.2023 08:01

Şeyma Subaşı, uzun süredir birlikte olduğu Mohammed Alsaloussi ile Mısır'da dünyaevine girdi. Çift, sade bir nikah töreni ile mutluluklarını paylaştı. Nikahın ardından Subaşı'nın sosyal medya hesabından soyadını değiştirdiğine yönelik paylaşımı, hayranlarının dikkatini çekti.

Bir çocuğunun babası Acun Ilıcalı ile 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, 3 yıldır Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyor. Bir dargın bir barışık şekilde ilişkileri devam eden çift, dünyaevine girdi.

MURADINA ERDİ

Uzun bir süredir düğün hazırlıkları yapan ve Instagram hesabından da ücretli üyelik açarak detayları paylaşan Subaşı, Fas'ın Marekeş şehrinde nikah masasına oturdu. Subaşı, sadece yakın çevresinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturan Subaşı, beyaz sade bir elbise tercih etti.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Nikahın ardından harekete geçen Şeyma Subaşı'nın ilk işi soyadını değiştirmek oldu. Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, adını "Şeyma Alsaloussi" olarak güncelledi. Çiftin nikah töreninden kareler de kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlandı.

YORUMLAR (5)
  • Fikri : Boşanır.. Boşanır. Farklı kültürlerdeki insanlar çok nadir anlaşıyor. Şeyma Acunla yapamadı. Bununla hiç yapamaz. Acun zenğin varlıklı. Durmadan tatil yaptırtıyordu. Üstelik de 1 çocukları vardı. Aynı kültür ve Aynı dili konuştukları halde yapamadılar. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Ugur Kent: Gelsin dolarlar,?? Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Murat İlbaş: Ben biliyordum bunların derdi Arap değil Bunların Arap düşmanlığı aslında İslam düşmanlığı yoksa hristiyan bir Arap veya geniş zengin bir Arap olunca evlilik kaçınılmaz oluyor... Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile evlenir evlenmez soy ismini değiştirdi - Son Dakika


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