Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile evlenir evlenmez soy ismini değiştirdi

Bir çocuğunun babası Acun Ilıcalı ile 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, 3 yıldır Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyor. Bir dargın bir barışık şekilde ilişkileri devam eden çift, dünyaevine girdi.

MURADINA ERDİ

Uzun bir süredir düğün hazırlıkları yapan ve Instagram hesabından da ücretli üyelik açarak detayları paylaşan Subaşı, Fas'ın Marekeş şehrinde nikah masasına oturdu. Subaşı, sadece yakın çevresinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturan Subaşı, beyaz sade bir elbise tercih etti.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Nikahın ardından harekete geçen Şeyma Subaşı'nın ilk işi soyadını değiştirmek oldu. Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, adını "Şeyma Alsaloussi" olarak güncelledi. Çiftin nikah töreninden kareler de kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlandı.