Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra bir süre sonra tekrar barışan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.
Sevgilisinin "Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak" dediği düğünü için hazırlıklarını sürdüren Subaşı , yeni bir paylaşım yaparak art arda fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda farklı farklı pozlar veren ünlü ismin boynundaki kolye ise gözlerden kaçmadı. Değeri 480 bin dolar olan kolyeyi sevgilisi Mohammed Alsaloussi hediye etti.
Geçtiğimiz günlerde paylaştığı YouTube videosunda hakkında merak edilenleri yanıtlayan Subaşı, düğününü nerede yapacaklarını bilmediğini ancak sevgilisinin kendisine "Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak" dediğini ifade etti.
Son Dakika › Magazin › Şeyma Subaşı pahalı kolyesini göstermek için paylaşım üstüne paylaşım yaptı - Son Dakika Magazin