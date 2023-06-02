Şeyma Subaşı'ya 1 aylık eşinden veto yedi: Bikinili paylaşım yapmamdan rahatsız oluyor - Son Dakika
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Şeyma Subaşı'ya 1 aylık eşinden veto yedi: Bikinili paylaşım yapmamdan rahatsız oluyor

02.06.2023 16:18

Sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili ve cüretkar pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bir ay önce evlendiği Mısırlı iş insanı eşi Meedo'dan veto yedi. Bikini reklamı yapan Subaşı, eşi izin verdiği için kıyafetini çıkarmada tanıtım yaptı.

Şeyma Subaşı, mayıs ayının başında 3 yıldır aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dün Fas'ın Marakeş şehrinde dünyaevine girdi. Şimdilerde eşiyle birlikte tatil yapan Subaşı, cesur paylaşımlarından dolayı veto yedi.

"MEEDO BİKİNİLİ PAYLAŞIM YAPMAMDAN RAHATSIZ OLUYOR"

Yıllardır Instagram hesabından bikinili ve cüretkar kıyafetlerle verdiği pozları yayınlayan Şeyma Subaşı, eşinin bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Instagram hesabından bir video yayınlayarak bikini reklamı yapan Subaşı, kıyafetini çıkarmadı. Bikini göstermeden kumaşından bahseden Subaşı, "Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden de göstermiyorum" şeklinde konuştu.

Subaşı daha sonra bikinisinin üzerine siyah tül bir elbise giyerek verdiği pozları yayınladı.

Şeyma Subaşı'ya 1 aylık eşinden veto yedi: Bikinili paylaşım yapmamdan rahatsız oluyor
Şeyma Subaşı'ya 1 aylık eşinden veto yedi: Bikinili paylaşım yapmamdan rahatsız oluyor
Şeyma Subaşı'ya 1 aylık eşinden veto yedi: Bikinili paylaşım yapmamdan rahatsız oluyor
Şeyma Subaşı'ya 1 aylık eşinden veto yedi: Bikinili paylaşım yapmamdan rahatsız oluyor
Şeyma Subaşı'ya 1 aylık eşinden veto yedi: Bikinili paylaşım yapmamdan rahatsız oluyor
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Şeyma Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'ya 1 aylık eşinden veto yedi: Bikinili paylaşım yapmamdan rahatsız oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı'ya 1 aylık eşinden veto yedi: Bikinili paylaşım yapmamdan rahatsız oluyor - Son Dakika
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