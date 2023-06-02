Şeyma Subaşı'ya 1 aylık eşinden veto yedi: Bikinili paylaşım yapmamdan rahatsız oluyor

Şeyma Subaşı, mayıs ayının başında 3 yıldır aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dün Fas'ın Marakeş şehrinde dünyaevine girdi. Şimdilerde eşiyle birlikte tatil yapan Subaşı, cesur paylaşımlarından dolayı veto yedi.

"MEEDO BİKİNİLİ PAYLAŞIM YAPMAMDAN RAHATSIZ OLUYOR"

Yıllardır Instagram hesabından bikinili ve cüretkar kıyafetlerle verdiği pozları yayınlayan Şeyma Subaşı, eşinin bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Instagram hesabından bir video yayınlayarak bikini reklamı yapan Subaşı, kıyafetini çıkarmadı. Bikini göstermeden kumaşından bahseden Subaşı, "Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden de göstermiyorum" şeklinde konuştu.

Subaşı daha sonra bikinisinin üzerine siyah tül bir elbise giyerek verdiği pozları yayınladı.