Shakira ve Lewis Hamilton Arasındaki İlişki Hakkında Söylentiler Sürüyor - Son Dakika
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Shakira ve Lewis Hamilton Arasındaki İlişki Hakkında Söylentiler Sürüyor

Shakira ve Lewis Hamilton Arasındaki İlişki Hakkında Söylentiler Sürüyor

19.06.2023 11:23

Shakira ve Lewis Hamilton arasındaki ilişki hakkındaki söylentiler basında geniş yer buluyor. Gazeteci Jordi Martin, sanatçı ve Formula 1 sürücüsü arasındaki muhtemel romantik ilişkiye dair detayları açıkladı. Çiftin ilişkiyi yavaş ilerletme kararı aldığı ve bu durumdan sadece yakın çevrelerinin haberdar olduğu belirtildi. Shakira'nın 'koyu tenli bir adam' deneyimledikten sonra artık 'beyaz' denememeyi tercih ettiği de kaynaklardan öğrenildi.

Shakira ve Lewis Hamilton arasındakiilişki, basında geniş yer buluyor. İlişkilerinin yalnızca dostça mı yoksa daha fazlası mı olduğu hakkındaki söylentiler en çok aranan haberler arasında yer alıyor.

Shakira, 'koyu tenli bir adam' deneyimledikten sonra beyaz erkeklerle ilişki yaşamayı tercih etmiyor

Bu duruma dair, Shakira'yla uzun yıllar boyunca dostluğu olan gazeteci Jordi Martin, 'Amor y Fuego' TV programında sanatçı ve Formula 1 sürücüsü arasındaki muhtemel romantik ilişkiye dair detayları açıkladı. Son zamanlarda birçok kez birlikte görüldüler.

Çift,arkadaşlarıyla bir yat gezisinde göründüler ve hatta Shakira'nın da izlediği Grand Prix yarışlarında yarışları esnasında"öpüştükleri ve sarıldıkları" iddia edildi.

Martin, Shakira'ya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, şarkıcının "bir 'koyu tenli adam' deneyimledikten sonra, artık 'beyaz' denememeyi tercih ettiğini" belirtti.

Çiftin ilişkiyi yavaş ilerletme kararı aldığını ve bu durumdan sadece yakın çevrelerininhaberdar olduğunu ekledi.

Shakira'nın bu hafta buluştuğu yakınlarına heyecanlı ve mutlu olduğunu söylediğini aktardı.

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Son Dakika Magazin Shakira ve Lewis Hamilton Arasındaki İlişki Hakkında Söylentiler Sürüyor - Son Dakika


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