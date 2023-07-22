Yılbaşı ağacı gibi! Simge Sağın'ın sahne kostümü, hiç beğenilmedi

Bu yaz arka arkaya Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek olan Simge Sağın, dün akşam Harbiye Açık Hava sahnesindeydi. 35 şarkılık repertuarıyla hayranlarının en sevdiği parçaları seslendiren şarkıcı, kıyafet tercihiyle hiç beğenilmedi.

"ALTIN ÇAĞIMI YAŞIYORUM"

Tanju Babacan imzasını taşıyan iki farklı kıyafetle sevenlerinin karşısına çıkan Simge, sahnede üç saat kaldı. Sesiyle olduğu kadar cesur kıyafetleriyle de göz doldurdu ve ayakta alkışlandı. Şarkıcının altın sarısı büstiyeri ve transparan eteği sevenlerinden geçer not alamadı. Sağın'ın sahne kıyafeti için "Yılbaşı ağacındaki süslere benzemişsin" yorumu yapıldı. Simge dore rengi elbisesiyle "Altın çağımı yaşıyorum" mesajı verirken gladyatörleri andıran ikinci kıyafeti ise savaşçı yönünü sergiledi.

"AYRILIK ŞARKILARI İÇİMİ ACITIYOR"

Dillerden düşmeyen şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir konsere imza attı. Uzun süredir kalbi boş olan Simge, aşk şarkılarını söylerken seyirciye içini döktü. "Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor. Mutlu aşk şarkılarından totemim var" dedi.

İşte Simge'nin kıyafeti için yapılan bazı yorumlar...