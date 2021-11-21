Son Dakika: Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında: Felç riski yok, beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetimde

Muğla'da rahatsızlanan 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de tedavi altına alındı. Ünlü sanatçının son durumu hakkında Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan açıklama yaptı.

"FELÇ RİSKİ YOK"

Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Prof. Dr. Kutluhan, İnanır'ın felç durumunun olmadığını belirterek şunları söyledi: "Beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınıp yatışı yapılmıştır. Kendisini dün akşamki ziyaretimde bilinci açık olup, yakın takip edilmek üzere kendisine de bildirilmiştir. Şu anda da yakın takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından hafif, gayet hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar doğurabildiğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemler alınmış ve tedavisine başlanmıştır." diye konuştu.

"HERKESE SELAMI VAR"

Kutluhan, İnanır'ın herkese selamı olduğunu, saygılar sunduğunu ve teşekkür ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Hastanemiz bu hastalığın tedavisi için tüm doktor, ekipman ve cihazlara sahiptir. Ayrıca böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişesiyle zaten yakın takip ve tedavi ediyoruz."

"YİNE BİR BEYİN DAMAR TIKANIKLIĞINDAN ŞÜPHELENİYORUZ"

Kadir İnanır'ın doktoru PAÜ Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan da sanatçının sağlık durumunu takip ettiklerini belirterek, "3 yıl önce de benzer bir durum yaşamış. Yine bir beyin damar tıkanıklığından şüpheleniyoruz." dedi. Bu hastalıklarda birkaç gün geçmeden ya da tablo netleşmeden bir şey söylemenin çok mümkün olmadığını aktaran Erdoğan, İnanır'ın durumunu izlemeye devam ettiklerini kaydetti.

2018'DE BENZER BİR DURUM YAŞAMIŞTI

Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.