Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

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GÖKHAN TEPE'DEN AÇIKLAMA: BİR BUÇUK YIL BOYUNCA YER SİLDİM

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı Gökhan Tepe, baba olmanın inceliklerini anlattı. Tepe, "Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yer sildim, çamaşır çitiledim, bulaşık yıkadım. Eşim ne derse yapmaya, ona yardımcı olmaya çalıştım." dedi.

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ERDAL ÖZYAĞCILAR'DAN ASLIHAN KARALAR YORUMU

Aynasızlar filminde rol alan genç oyuncu Aslıhan Karalar, sosyal medya hesabından rol arkadaşı Erdal Özyağcılar ile bir pozunu paylaştı. Özyağcılar da kendisinden övgüyle bahseden Karalar'a karşılık vererek "Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.



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SERDAR ORTAÇ'IN ESKİ EŞİNDEN İDDİALI POZLAR

Eski eşi Serdar Ortaç'la nafaka yüzünden sık sık gündeme yer alan İrlandalı model Chloe Loughnan, İstanbul'a geldiğinden beri dikkat çeken paylaşımlara imza atıyor. Instagram'dan bornozlu yatak pozunu paylaşan Loughnan'a beğeni yağdı. Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iş görüşmesi için geldiği İstanbul'da dikkat çeken pozlar paylaşıyor. Turuncu bikinisiyle aynada selfie yapan Chloe Loughnan, bu defa bornozla poz verdi.



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MASTERCHEF YARIŞMASINA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışmasında, bir hafta daha yarışmada kalmak isteyen Görkem, Pelin, Safanur, Mert, Araz ve Hasan tüm hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda Masterchef yarışmasına veda eden isim Pelin oldu.

