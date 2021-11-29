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Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

29.11.2021 11:55
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

"Gökhan Tepe'nin gazetecilerin sorularına verdiği cevap tebessüm ettirdi: Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yer sildim", "Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti" gibi magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmelere dair tüm detaylar bu sayfada yer alıyor.

" Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı", " MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu" gibi magazin dünyasında olaylardan derlenen haberlere bu sayfadan erişebilirsiniz.

GÖKHAN TEPE'DEN AÇIKLAMA: BİR BUÇUK YIL BOYUNCA YER SİLDİM

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı Gökhan Tepe, baba olmanın inceliklerini anlattı. Tepe, "Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yer sildim, çamaşır çitiledim, bulaşık yıkadım. Eşim ne derse yapmaya, ona yardımcı olmaya çalıştım." dedi.

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ERDAL ÖZYAĞCILAR'DAN ASLIHAN KARALAR YORUMU

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

Aynasızlar filminde rol alan genç oyuncu Aslıhan Karalar, sosyal medya hesabından rol arkadaşı Erdal Özyağcılar ile bir pozunu paylaştı. Özyağcılar da kendisinden övgüyle bahseden Karalar'a karşılık vererek "Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

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SERDAR ORTAÇ'IN ESKİ EŞİNDEN İDDİALI POZLAR

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

Eski eşi Serdar Ortaç'la nafaka yüzünden sık sık gündeme yer alan İrlandalı model Chloe Loughnan, İstanbul'a geldiğinden beri dikkat çeken paylaşımlara imza atıyor. Instagram'dan bornozlu yatak pozunu paylaşan Loughnan'a beğeni yağdı. Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iş görüşmesi için geldiği İstanbul'da dikkat çeken pozlar paylaşıyor. Turuncu bikinisiyle aynada selfie yapan Chloe Loughnan, bu defa bornozla poz verdi.

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MASTERCHEF YARIŞMASINA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışmasında, bir hafta daha yarışmada kalmak isteyen Görkem, Pelin, Safanur, Mert, Araz ve Hasan tüm hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda Masterchef yarışmasına veda eden isim Pelin oldu.

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Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

Gökhan Tepe, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler - Son Dakika Magazin


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