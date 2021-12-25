Bir dönem şarkıcılık ve sunuculuk yapan Uğur Arslan, yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. İnanılmaz bir değişim geçiren Arslan, son haliyle görenleri oldukça şaşırtıyor.
Sosyal medya kullanıcıları ise Arslan'ın son haline çok sayıda yorum yaptı. Arslan'ın bazı takipçileri, ''Kurban olduğum ne yaptın yüzüne öyle'', ''Botoks canavarı olmuşsun'', ''Mahvetmişsin suratını'' gibi yorumlarda bulundu.
Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Uğur Aslan, şimdilerde bir güzellik merkezi işletiyor.
İşte Uğur Arslan'ın eski ve yeni hali;
Son Dakika › Magazin › Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor - Son Dakika Magazin