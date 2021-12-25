Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor

Bir dönem şarkıcılık ve sunuculuk yapan Uğur Arslan, yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. İnanılmaz bir değişim geçiren Arslan, son haliyle görenleri oldukça şaşırtıyor.

"MAHVETMİŞSİN SURATINI"

Sosyal medya kullanıcıları ise Arslan'ın son haline çok sayıda yorum yaptı. Arslan'ın bazı takipçileri, ''Kurban olduğum ne yaptın yüzüne öyle'', ''Botoks canavarı olmuşsun'', ''Mahvetmişsin suratını'' gibi yorumlarda bulundu.

GÜZELLİK MERKEZİ İŞLETİYOR

Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Uğur Aslan, şimdilerde bir güzellik merkezi işletiyor.

İşte Uğur Arslan'ın eski ve yeni hali;