Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf Paris'te hayatlarını birleştirdi! 3 gün boyunca düğün yapacaklar - Son Dakika
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Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf Paris'te hayatlarını birleştirdi! 3 gün boyunca düğün yapacaklar

14.06.2022 09:21

Uzun bir süredir birlikte olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te nikah masasına oturdu. Hayatlarını birleştiren çift, 3 gün boyunca düğün yapacaklarını duyurdu.

Çektiği makyaj videolarıyla ünlenen 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Can Maxim Mutaf'tan geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi aldı. Birkaç gündür yurt dışında olan çiftin evlendiği ortaya çıktı.

3 GÜN EĞLENCE YAPACAKLAR

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, Eyfel Kulesi'nin önünde mini gelinliğiyle pozlar verdi. Eşiyle pozlarını hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunan fenomen, "Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? Devamı yarın..." ifadelerini kullandı.

İşte nikah kıyan gelin ve damattan ilk kareler...

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Son Dakika Magazin Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf Paris'te hayatlarını birleştirdi! 3 gün boyunca düğün yapacaklar - Son Dakika


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