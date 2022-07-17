Instagram hesabından paylaştığı yemek videolarıyla adını geniş bir kesime duyuran daha sonra ise geçirdiği estetik operasyonuyla gündem olan fenomen Taha Duymaz'ın 'kepçe kulak bandı' itirafı geldi.
Burun ameliyatı olan ve estetik ameliyatlara devam edeceğini söyleyen Taha Duymaz'ın kulaklarına da müdahale ettiği iddia edildi.
Kulaklarına da estetik yaptırdığı iddia edilen Duymaz takipçisine yanıt verdi. Taha Duymaz açıklamasında "Kulaklarımda işlem yok kepçe kulak bandı kullanıyorum" itirafında bulundu.
İşte o diyalog:
Son Dakika › Magazin › Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan takipçisine estetik açıklaması: Kulağımda estetik yok, kepçe kulak bandı kullanıyorum - Son Dakika