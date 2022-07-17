Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan takipçisine estetik açıklaması: Kulağımda estetik yok, kepçe kulak bandı kullanıyorum - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan takipçisine estetik açıklaması: Kulağımda estetik yok, kepçe kulak bandı kullanıyorum

17.07.2022 14:09

Hatay'da köyündeki evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve sosyal medya fenomeni olan Taha Duymaz, geçirdiği estetik operasyonuyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Bir takipçisinin sorduğu, "Kulaklarına da mı estetik yaptırdın?" sorusuna cevap veren Duymaz, "Hayır, keçpe kulak bandı kullanıyorum" diyerek cevap verdi.

Instagram hesabından paylaştığı yemek videolarıyla adını geniş bir kesime duyuran daha sonra ise geçirdiği estetik operasyonuyla gündem olan fenomen Taha Duymaz'ın 'kepçe kulak bandı' itirafı geldi.

Estetikle bambaşka birine dönüşen Taha Duymaz'dan takipçisine 'kepçe kulak' cevabı

KULAKLARINI DA YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Burun ameliyatı olan ve estetik ameliyatlara devam edeceğini söyleyen Taha Duymaz'ın kulaklarına da müdahale ettiği iddia edildi.

Estetikle bambaşka birine dönüşen Taha Duymaz'dan takipçisine 'kepçe kulak' cevabı
Taha Duymaz, estetikten sonra adeta bambaşka birine dönüştü

SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Kulaklarına da estetik yaptırdığı iddia edilen Duymaz takipçisine yanıt verdi. Taha Duymaz açıklamasında "Kulaklarımda işlem yok kepçe kulak bandı kullanıyorum" itirafında bulundu.

İşte o diyalog:

Estetikle bambaşka birine dönüşen Taha Duymaz'dan takipçisine 'kepçe kulak' cevabı
YORUMLAR
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Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan takipçisine estetik açıklaması: Kulağımda estetik yok, kepçe kulak bandı kullanıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan takipçisine estetik açıklaması: Kulağımda estetik yok, kepçe kulak bandı kullanıyorum - Son Dakika
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