Türkücü İsmail Türüt, Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için ifade verdi!

Türkiye'de kendisine yönelik operasyon gerçekleştirilmesinin ardından yurt dışına kaçan ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığı bilinen suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube üzerinden yayınladığı videolar ve iddiaları nedeniyle uzun süreden bu yana gündemi meşgul ediyor. Yayınladığı videolar nedeniyle birçok ünlü isim, daha önce Peker'le çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırdı.
Fakat Peker'e yakınlığıyla bilinen türkücü İsmail Türüt, bu isimler arasında yer almadı. Türüt, ne sosyal medya hesabından Peker'le olan fotoğrafını sildi ne de Peker'le bağını kopardı. Hatta ünlü türkücü geçtiğimiz günlerde Peker'in doğum günü nedeniyle "Siyaset bozdu keyfimizi" adlı şarkıyı yazarak, seslendirdi.
Ancak bu şarkı nedeniyle emniyet güçleri kısa sürede harekete geçti. Şarkıcı İsmail Türüt, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Türüt, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
İsmail Türüt'ün Sedat Peker'le bestelediği "Siyaset bozdu keyfimizi" adlı şarkının sözleri ise şöyle:
"Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere
Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker'e
Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim
Doğum gününü kutlar, yanağından öperim
Reisim sen gideli, deli gibiyim deli
Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli
Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli
Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor
Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor
Tanıyan tanımayan seni bana soruyor
Seni bana soruyor
Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını
Adam sandıklarımın sildim artık adını
Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın
Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın
Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın
Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun
Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun
Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor
Ekonomik bunalım günden güne artıyor"
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