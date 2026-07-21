Sunucu Melike Çelik, havuz başından bikinili video paylaştı

Bir dönem A Spor ekranlarında sunduğu programlarla adından söz ettiren güzel sunucu Melike Çelik, tatil sezonunu açtı. Havuz başından bikinili bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu, kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına tırmandı.

HAVUZ BAŞINDAN PAYLAŞTI, GÜNDEM OLDU

Başarılı sunuculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Melike Çelik, yoğun geçen yayın döneminin ardından yorgunluğunu tatilde atıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, havuz kenarında çekilen bikinili videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede büyük etkileşim alan video, magazin basınında ve sosyal medya platformlarında geniş yer buldu.

Güzel sunucunun doğal haliyle kamera karşısına geçtiği paylaşımın altına takipçilerinden binlerce yorum yağdı. Bir kesim Melike Çelik'in yoğun çalışma temposuna vurgu yaparak tatili sonuna kadar hak ettiğini ve doğal halinin çok güzel olduğunu savunurken, diğer bir kesim ise makyajsız görünümünü eleştirdi.

Videoya gelen öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle oldu: