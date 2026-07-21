Sunucu Melike Çelik, havuz başından bikinili video paylaştı - Son Dakika
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Sunucu Melike Çelik, havuz başından bikinili video paylaştı

21.07.2026 10:20
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Ekranların sevilen yüzü Melike Çelik, havuz başından paylaştığı bikinili videosuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yoğun geçen dönemin ardından çıktığı tatilde doğal haliyle kamera karşısına geçen güzel sunucunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bir dönem A Spor ekranlarında sunduğu programlarla adından söz ettiren güzel sunucu Melike Çelik, tatil sezonunu açtı. Havuz başından bikinili bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu, kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına tırmandı.

HAVUZ BAŞINDAN PAYLAŞTI, GÜNDEM OLDU

Başarılı sunuculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Melike Çelik, yoğun geçen yayın döneminin ardından yorgunluğunu tatilde atıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, havuz kenarında çekilen bikinili videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede büyük etkileşim alan video, magazin basınında ve sosyal medya platformlarında geniş yer buldu.

Sunucu Melike Çelik, havuz başından bikinili video paylaştı

Güzel sunucunun doğal haliyle kamera karşısına geçtiği paylaşımın altına takipçilerinden binlerce yorum yağdı. Bir kesim Melike Çelik'in yoğun çalışma temposuna vurgu yaparak tatili sonuna kadar hak ettiğini ve doğal halinin çok güzel olduğunu savunurken, diğer bir kesim ise makyajsız görünümünü eleştirdi.

Sunucu Melike Çelik, havuz başından bikinili video paylaştı

Videoya gelen öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

  • "Bu kız kadar tatili hak eden başka biri yok."
  • "Tatili hak etti gerçekten."
  • "Makyajsız kötü."
  • "Doğal hali de gayet iyi bence."

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sunucu Melike Çelik, havuz başından bikinili video paylaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • aykut koçak aykut koçak:
    hemen işine son... 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    neden ? 0 0 Yanıtla
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