Survivor Yarışmacısının Eski Sevgilisi Tanıdık Çıktı! - Son Dakika
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Survivor Yarışmacısının Eski Sevgilisi Tanıdık Çıktı!

06.04.2022 16:16
Survivor Yarışmacısının Eski Sevgilisi Tanıdık Çıktı!

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'de yarışan Ardahan Uzkanbaş, bu hafta adaya veda eden isim oldu. Ardahan Uzkanbaş'ın eski sevgilisini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

Survivor'da salı akşamı yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Heyecan dolu anların yaşandığı haftanın elemesinde, bu hafta potada yer alan Ardahan, Barış ve Gizem ve Gökhan Keser'in noter onaylı oy sonuçları belli oldu.

Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada, halktan gelen SMS oylamasına göre adaya veda eden yarışmacının Ardahan olduğunu duyurdu.

Ardahan Uzkanbaş'ın adaya vedası sonrası özel hayatı araştırılmaya başlandı.

ESKİ AŞKI TANIDIK ÇIKTI

Şu sıralar hayatında kimse olmayan Uzkanbaş'ın eskiden Tuğçe Ergişi ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Ergişi, Kısmetse Olur ve Bu Tarz Benim gibi yarışmalarda boy göstermişti.

OLAYLI BİR ŞEKİLDE AYRILMIŞLARDI

Ardahan Uzkanbaş ile Tuğçe Ergişi'nin ayrılığı olaylı olmuştu.

İlişkilerini noktaladıktan sonra Ardahan'a sert sözler sarf eden Tuğçe Ergişi paylaşımlarında, "Terbiyesiz Ardahan Özkanbaş mıdır, Üzkanbaş mıdır, nedir? Bugün evime ben yokken 4 adamla birlikte kapıma gelmiş. Terbiyesiz, ahlaksız! Tanımadığım insanlara benim evimin, kapımın izini gösterip, evimin ziline kadar basıp 4 adamla nasıl gelirsin sen? Benden rica etti, çantasını bırakmıştı. Onu almak için beni aramayıp direkt kapıma 4 adamla gelen ahlaksızın tekisin sen" ifadelerini kullanmıştı.

SURVIVOR ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Ardahan Uzkanbaş, 1987 senesinde Ardahan'da doğdu . 8 yıl Adanaspor altyapı takımlarında forma giyen Uzkanbaş, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalınca bu süreçte askerliğini tamamladı.

Ardından 2 yıl Dubai'de yaşadı. Türkiye'ye döndükten sonra aktif olarak sporla ilgilenen Uzkanbaş, sonrasında Kazakistan'a giderek 6 yıl orada yaşadı.

TUĞÇE ERGİŞİ KİMDİR?

Tuğçe Ergişi, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne ve babası Tuğçe henüz 4 yaşındayken evliliklerini noktaladı. Tiyatro Bölümünden mezun olan Ergişi, 2014 yılında "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programına katıldı. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışmada Ayşenur Balcı, Aycan Nurcan Şencan, Ayşegül Melisa Doğan, Buse Doğanay, Esra Özüver, Gizem Güler, Gizem Kayaalp, Melek Balkan, Özlem Özden, Roza Şake, Nur Bozar, Sara Ayşem Koçoğlu, Meltem Keklik gibi isimlerle yarıştı.

31 Ağustos 2015 tarihinde Tv8 ekranlarında başlayan "İşte Benim Stilim" yarışmasına da katılan Ergişi, 15 Kasım - 1 Aralık 2016 tarihinde "Miss Humanity" adlı yarışmada Lübnan'da Türkiye'yi temsil etti ve ikincilik elde etti. 26 Aralık 2016 tarihinde, Kanal D'de yayınlanan sunuculuğunu Seda Akgül'ün yürüttüğü "Kısmetse Olur" programına dahil oldu.2018 Miss Asia World yarışmasında ise Miss Best Body derecesi aldı. yarışmada 2.oldu ve First Runner Up ödülü aldı.

Survivor Yarışmacısının Eski Sevgilisi Tanıdık Çıktı!
Survivor Yarışmacısının Eski Sevgilisi Tanıdık Çıktı!
Survivor Yarışmacısının Eski Sevgilisi Tanıdık Çıktı!
Survivor Yarışmacısının Eski Sevgilisi Tanıdık Çıktı!
Survivor Yarışmacısının Eski Sevgilisi Tanıdık Çıktı!

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Ardahan Uzkanbaş, Acun Ilıcalı, Survivor, Ardahan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor Yarışmacısının Eski Sevgilisi Tanıdık Çıktı! - Son Dakika


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