Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, İstiklal Caddesi saldırısında yaşadığı korkuyu anlattı: 5 dakika uzaklıktaydık - Son Dakika
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Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, İstiklal Caddesi saldırısında yaşadığı korkuyu anlattı: 5 dakika uzaklıktaydık

14.11.2022 15:53
Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, İstiklal Caddesi saldırısında yaşadığı korkuyu anlattı: 5 dakika uzaklıktaydık

Taksim'de bombalı saldırının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'nin yakınında dükkanı olan eski MasterChef Türkiye yarışmacısı Burcu Önal, ölümden kıl payı kurtuldu. Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Önal, "Olay yerine 5 dakika uzaklıktaydık" ifadelerini kullandı.

Dün saat 16.20 civarında İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Beton saksıya bitişik banka bırakılan bomba ikisi çocuk 6 kişiyi hayattan koparırken 81 vatandaşımız yaralandı. Tarlabaşı'nda dükkanı bulunan eski MasterChef Türkiye yarışmacısı Burcu Önal ise yaşadığı korkuyu anlattı.

"BUNU YAPAN İNSANLIĞA LANET OLSUN"

2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasındaki başarısıyla hafızalara kazınan ve geçtiğimiz günlerde yarışmaya konuk olarak katılan Önal'ın patlamanın yaşandığı bölgeye 5 dakika uzaklıkta bir dükkanı bulunuyor. Patlama sesiyle büyük bir korku yaşayan Önal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben ve ailem iyiyiz ve yaşadığımız bu kabusun içinde buna sevinemiyoruz. Olay yerine 5 dakika uzaklıktaydık. Gerçekten bunu yapan insanlığa lanet olsun! Bunu Beyoğlu'ndaki ilk yaşayışımız değil, sonu da değil" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

Taksim'de dükkanı olan eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, saldırı yaşadığı korkuyu anlattı: 5 dakika uzaklıktaydık
Taksim'de dükkanı olan eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, saldırı yaşadığı korkuyu anlattı: 5 dakika uzaklıktaydık
Taksim'de dükkanı olan eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, saldırı yaşadığı korkuyu anlattı: 5 dakika uzaklıktaydık
Taksim'de dükkanı olan eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, saldırı yaşadığı korkuyu anlattı: 5 dakika uzaklıktaydık
Taksim'de dükkanı olan eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, saldırı yaşadığı korkuyu anlattı: 5 dakika uzaklıktaydık
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İstiklal Caddesi, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, İstiklal Caddesi saldırısında yaşadığı korkuyu anlattı: 5 dakika uzaklıktaydık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, İstiklal Caddesi saldırısında yaşadığı korkuyu anlattı: 5 dakika uzaklıktaydık - Son Dakika
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