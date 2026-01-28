Tarkan'ın hayranıyla "Bana teyze de" diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu - Son Dakika
Tarkan'ın hayranıyla "Bana teyze de" diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

28.01.2026 11:55
İstanbul'da sahne alan megastar Tarkan konser sonrası hayranlarıyla bir araya geldi. Megastarın yaşlı bir hayranının "Bana teyze de" isteğine "Abla diyeyim" şeklinde yanıt verdiği diyalog çevredekileri gülümsetti. Öte yandan Tarkan'ın fotoğraf çektirdikten sonra telefonu geri vermeyen önce galeriye girip iyi çıkıp çıkmadığını kontrol etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Uzun yıllar sonra İstanbul'da sahne alan Tarkan'ın konserleri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Sahneden sonra hayranlarıyla buluşan megastarın yaşlı bir hayranıyla arasında geçen esprili diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"BANA TEYZE DE"

Tarkan, bir hayranının "Bana teyze de Tarkan" isteğine, "Yok ben abla diyeyim" şeklinde yanıt verdi. Yaşlı kadın, "Olur mu ben 70 yaşındayım. Annenin arkadaşım" ifadesi üzerine Tarkan "Olsun yine de abla diyeyim" demesi dikkat çekti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla viral oldu.

TARKAN'IN FOTOĞRAF HASSASİYETİ

O anların ardından Tarkan'ın hayranıyla fotoğraf çektirdiği sırada sergilediği tavır da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü sanatçının, telefonu geri vermeden önce galeriye girerek fotoğrafın iyi çıkıp çıkmadığını kontrol ettiği görüldü. Bu detay, Tarkan'ın kendine ve hayranlarına gösterdiği özeni bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal Medya, İstanbul, Magazin, Ünlüler, Tarkan, Güncel, Yaşam, Son Dakika

