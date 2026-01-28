Tarkan\'ın hayranıyla "Bana teyze de" diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

Uzun yıllar sonra İstanbul'da sahne alan Tarkan'ın konserleri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Sahneden sonra hayranlarıyla buluşan megastarın yaşlı bir hayranıyla arasında geçen esprili diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Tarkan, bir hayranının "Bana teyze de Tarkan" isteğine, "Yok ben abla diyeyim" şeklinde yanıt verdi. Yaşlı kadın, "Olur mu ben 70 yaşındayım. Annenin arkadaşım" ifadesi üzerine Tarkan "Olsun yine de abla diyeyim" demesi dikkat çekti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla viral oldu.
O anların ardından Tarkan'ın hayranıyla fotoğraf çektirdiği sırada sergilediği tavır da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü sanatçının, telefonu geri vermeden önce galeriye girerek fotoğrafın iyi çıkıp çıkmadığını kontrol ettiği görüldü. Bu detay, Tarkan'ın kendine ve hayranlarına gösterdiği özeni bir kez daha gözler önüne serdi.
