Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu
Magazin

Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu

Haberin Videosunu İzleyin
Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ\'dan yoga şovu
19.08.2025 17:05  Güncelleme: 17:15
Haberin Videosunu İzleyin
Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ\'dan yoga şovu
Haber Videosu

50 yaşında olmasına rağmen fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ, tatil için gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde bile sporu ihmal etmiyor. Bahçede yoga hocasıyla yaptığı akrobatik hareketleri paylaşan ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyan fiziğiyle bir kez daha hayranlarından tam not aldı.

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde "Meltem" karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenmiş, 2009'da kızları Su'yu kucağına almıştı. 17 yıllık mutlu evliliğini sürdüren ünlü oyuncu, 50 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

TATİLDE SPORU AKSATMADI

Altuğ'un fit görüntüsünün sırrının ise yoga olduğu ortaya çıktı. Oyuncu, sağlıklı yaşam ve spor tutkusunu sosyal medyadaki son paylaşımıyla bir kez daha gözler önüne serdi. Altuğ, yoga hocasıyla birlikte yaptığı akrobatik yoga hareketlerini takipçileriyle paylaştı.

Bahçede gerçekleşen çalışmada zor ve denge isteyen hareketleri başarıyla uygulayan Pınar Altuğ'un enerjisi, kısa sürede hayranlarından yoğun beğeni topladı. Fit fiziğiyle gençlere taş çıkartan oyuncuya takipçileri, "Gençlik iksiri sende gizli" ve "Her geçen yıl daha da güzelleşiyorsun" yorumları yaptı.

Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu

Düzenli spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla yıllara meydan okuyan ünlü isim, bu defa partneriyle yoga çalışmasıyla gündeme geldi.

Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu

Altuğ'un yoga anlarını paylaştığı gönderi kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi. İşte dikkat çeken bazı yorumlar:

Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu
Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu
Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu
Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu

Pınar Altuğ, Magazin, Çeşme, İzmir, Tatil, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mahmut özdemir:
    sonu iyi bitse bari kötü olacak gibi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:20
14:40
SON DAKİKA: Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu - Son Dakika
