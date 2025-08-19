Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ\'dan yoga şovu

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde "Meltem" karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenmiş, 2009'da kızları Su'yu kucağına almıştı. 17 yıllık mutlu evliliğini sürdüren ünlü oyuncu, 50 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

TATİLDE SPORU AKSATMADI

Altuğ'un fit görüntüsünün sırrının ise yoga olduğu ortaya çıktı. Oyuncu, sağlıklı yaşam ve spor tutkusunu sosyal medyadaki son paylaşımıyla bir kez daha gözler önüne serdi. Altuğ, yoga hocasıyla birlikte yaptığı akrobatik yoga hareketlerini takipçileriyle paylaştı.

Bahçede gerçekleşen çalışmada zor ve denge isteyen hareketleri başarıyla uygulayan Pınar Altuğ'un enerjisi, kısa sürede hayranlarından yoğun beğeni topladı. Fit fiziğiyle gençlere taş çıkartan oyuncuya takipçileri, "Gençlik iksiri sende gizli" ve "Her geçen yıl daha da güzelleşiyorsun" yorumları yaptı.

Düzenli spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla yıllara meydan okuyan ünlü isim, bu defa partneriyle yoga çalışmasıyla gündeme geldi.

Altuğ'un yoga anlarını paylaştığı gönderi kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi. İşte dikkat çeken bazı yorumlar: