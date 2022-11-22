Feci kazada eski eşi yaşamını yitiren Zeynep Gülmez'den dikkat çeken paylaşım: Affet beni - Son Dakika
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Feci kazada eski eşi yaşamını yitiren Zeynep Gülmez'den dikkat çeken paylaşım: Affet beni

22.11.2022 08:41

Tiyatrocuları taşıyan minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz'ün eski eşi ünlü oyuncu Zeynep Gülmez, sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü paylaşarak, "Acıyı yazmak, kelimeler anlamsız gelir. Ben seni affettim, affet beni" ifadelerini kullandı.

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz olay yerinde hayatını kaybetti. Korkunç kazada ölen Güleryüz, oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi çıktı.

"KELİMELER ANLAMSIZ GELİR"

Bu zamana kadar birçok projede yer alan Gülmez, 2015-2017 yılları arasında Tolga Güleryüz ile evli kalmıştı. Eski eşinin acı haberini alan Zeynep Gülmez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Güleryüz'e veda etti. Yaşadığı acıyı paylaşan oyuncu, "Kabullenmek çok zor, acıyı yazmak... Kelimeler anlamsız gelir, boş... Ben seni affettim, affet beni.

Korkunç kazada eski eşini kaybeden oyuncu Zeynep Gülmez'den dikkat çeken paylaştım: Ben affettim, affet beni

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Tolga Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Güleryüz, "Sevenleri kavuşturmak görevimiz" notunu düştü.

Korkunç kazada eski eşini kaybeden oyuncu Zeynep Gülmez'den dikkat çeken paylaştım: Ben affettim, affet beni
Korkunç kazada eski eşini kaybeden oyuncu Zeynep Gülmez'den dikkat çeken paylaştım: Ben affettim, affet beni
Korkunç kazada eski eşini kaybeden oyuncu Zeynep Gülmez'den dikkat çeken paylaştım: Ben affettim, affet beni
Korkunç kazada eski eşini kaybeden oyuncu Zeynep Gülmez'den dikkat çeken paylaştım: Ben affettim, affet beni
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Son Dakika Magazin Feci kazada eski eşi yaşamını yitiren Zeynep Gülmez'den dikkat çeken paylaşım: Affet beni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Feci kazada eski eşi yaşamını yitiren Zeynep Gülmez'den dikkat çeken paylaşım: Affet beni - Son Dakika
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