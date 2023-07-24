Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Tolga Karel'den çarpıcı yorum: Son seçimi olacağını söyledim - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Tolga Karel'den çarpıcı yorum: Son seçimi olacağını söyledim

24.07.2023 12:10

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşen oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ve dolarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Karel, doların yükseleceğini ve Kılıçdaroğlu'nun bu seçimin son seçimi olduğunu ön gördüğünü iddia etti.

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz rolüyle hafızalara kazınan Tolga Karel, yıllar önce Türkiye'den ABD'ye taşındı. Orada evlenen ve 3 çocuğu daha dünyaya gelen oyuncu, son dönemde yaptığı siyasi yorumlarla dikkat çekiyor. Karel son olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve dolar hakkında bir paylaşımda bulundu.

"MUTFAK SOHBETLERİNİ SEVİYORDUM"

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Erdoğan'a desteğini gösteren paylaşımlar yapan Karel, bu kez de Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı yaptı. Kılıçdaroğlu'nu daha önce istifaya çağıran eski oyuncu "Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na biat edenler seçim sonrası adama kötü söylemedikleri şey kalmadı. Oysa ben kendisinin Youtube mutfak sohbetlerini seviyordum. Seçim sonrası konuşmak kolay yüzsüzsünüz" dedi.

Daha önce istifaya çağırıyordu! Tolga Karel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve dolar yorumu

"DOLARIN 27 TL'YE YÜKSELECEĞİNİ 1 YIL ÖNCE SÖYLEDİM"

Tolga Karel daha sonra da ülkenin gündemi olan kurla alakalı yorumda bulundu. Karel, "Doların 27 TL'ye geleceğini seçimlerin erken tarihe çekileceğini 1 buçuk yıl önceden söyledim" yorumunda bulundu.

Daha önce istifaya çağırıyordu! Tolga Karel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve dolar yorumu
Daha önce istifaya çağırıyordu! Tolga Karel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve dolar yorumu
YORUMLAR (3)
  • Murat Sarıal: yapma kemal akp lileri bırakıp gitme sakın yapma etme Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Necati Sarıdağ: Müzmin chp liolarak soyluyorum" KILICTAROGLU GENEL BASKAN OLDUGU SURECE" bidaha CHP YE oy vermemmmmm. Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
  • Resul_aski Nihat: Madem son secim olacagini söyledin neden ozaman ona oy verdin demezler Mi Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Tolga Karel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Tolga Karel'den çarpıcı yorum: Son seçimi olacağını söyledim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Tolga Karel'den çarpıcı yorum: Son seçimi olacağını söyledim - Son Dakika
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