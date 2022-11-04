Ünlü komedyen Tolga Çevik'in vize başvurusu reddedildi! Toronto gösterisi ertelendi - Son Dakika
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Ünlü komedyen Tolga Çevik'in vize başvurusu reddedildi! Toronto gösterisi ertelendi

04.11.2022 08:09
Ünlü komedyen Tolga Çevik'in vize başvurusu reddedildi! Toronto gösterisi ertelendi

Başarılı komedyen Tolga Çevik, Toronta'daki gösterisi için aylar öncesinden Kanada'ya yaptığı vize başvurusunun reddedilmesi nedeniyle 10 Kasım'daki gösterisini 2023 yılına ertelemek zorunda kaldı.

Tolgshow ismindeki gösterisiyle adını dünya çapında duyuran komedyen Tolga Çevik, Kanada Toronto'daki gösterisi için aylar öncesinden Kanada Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptı. Aylardır vize alabilmek için bekleyen komedyen, reddedildi.

KANADA KONSOLOSLUĞU'NA SESLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Kanada Başkonsolosluğu'na seslenen Çevik, "Toronto'daki dostlar; aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Biz de aylar önce Kanada Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hala cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?" dedi.

Vize başvurusu reddedilen Tolga Çevik Toronto'daki gösterisini erteledi

GÖSTERİSİNİ 2023 YILINA ERTELEDİ

Ekibi ve kendisinin vizesi onaylanmayan Tolga Çevik, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak 10 Kasım'daki gösterisini ertelemek zorunda kaldığını söyledi. Ünlü isim paylaşımında "Kanada'daki sevgili dostlar. Ekibimizin vizeleri çıkamadığı için 10/11/22 tarihli gösterimizi 9 Şubat 2023 tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Vize başvurusu reddedilen Tolga Çevik Toronto'daki gösterisini erteledi
Vize başvurusu reddedilen Tolga Çevik Toronto'daki gösterisini erteledi
Vize başvurusu reddedilen Tolga Çevik Toronto'daki gösterisini erteledi
Vize başvurusu reddedilen Tolga Çevik Toronto'daki gösterisini erteledi
Vize başvurusu reddedilen Tolga Çevik Toronto'daki gösterisini erteledi
Vize başvurusu reddedilen Tolga Çevik Toronto'daki gösterisini erteledi
Vize başvurusu reddedilen Tolga Çevik Toronto'daki gösterisini erteledi
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Tolga Çevik, Toronto, Kanada, Vize, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü komedyen Tolga Çevik'in vize başvurusu reddedildi! Toronto gösterisi ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü komedyen Tolga Çevik'in vize başvurusu reddedildi! Toronto gösterisi ertelendi - Son Dakika
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