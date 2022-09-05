Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi

Türkiye'de geçmişte çok ilgi gören dizilerin oyuncularının son halleri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Değişimiyle gündeme gelen son isim ise Pis Yedili dizisinde 'Orço' karakteriyle hafızalara kazınan Burak Alkaş oldu.

UZUN SÜRE ARA VERDİ

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olduğu bilinen ünlü isim televizyonda ilk defa 2011 yılında Pis Yedili dizisi ile rol almıştı. Bu diziden sonra uzun bir süre televizyona ara veren Alkaş, son olarak Tozkoparan dizisiyle ekrana geldi.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Alkaş, 2015 yılında ise oyuncu eşi Seçil Alkaş ile nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncunun seneler içindeki değişimigörenleri şaşırttı. Alkaş'ın saçlarını uzattığı ve eski tarzından eser kalmadığı görüldü.

İşte Pis Yedili'nin Orço'sunun son hali: