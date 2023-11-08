 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tutuklu Dilan Polat'ın Enercii isimli şarkısı Spotify ve Apple Mucis'ten kaldırıldı - Son Dakika

Tutuklu Dilan Polat'ın Enercii isimli şarkısı Spotify ve Apple Mucis'ten kaldırıldı

08.11.2023 15:12  - Güncelleme: 15:18

Haklarındaki birçok iddiadan dolayı eşi Engin Polat ve kardeşleriyle birlikte tutuklanan Dilan Polat'ın viral olan Enercii adındaki şarkısı Spotify ve Apple Music'ten kaldırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat'ın 3 ay önce çıkarıldığı Enercii isimli şarkısı Apple Music ve Spotify'den kaldırıldı.

SADECE KENDİ KANALINDA VAR

Hakkındaki suçlamaları reddederek sadece şirketin reklam yüzü olduğunu ve mali işlerle ilgilenmediğini söyleyen Dilan Polat, 3 ay önce Enercii adını verdiği bir şarkı ve klip yayınlamıştı. Polat'ın YouTube kanalında yayınladığı klip 97 milyon görüntülenirken cezaevine girmesiyle Spotify ve Apple Music'ten kaldırılmasına karar verildi. Polat'ın şarkısının sadece remix versiyonları dururken kendi YouTube kanalında ise yer alıyor.

Tutuklu Dilan Polat'ın Enercii isimli şarkısı Spotify ve Apple Mucis'ten kaldırıldı

Dilan Polat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tutuklu Dilan Polat'ın Enercii isimli şarkısı Spotify ve Apple Mucis'ten kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:58 Meteoroloji tarih verdi! El Nino sıcaklıklarının yerini soğuk hava dalgası La Nina alacak
14:46 TFF, Ali Koç'a "Lale Orta VAR görüntüleri size gönderildi mi? diye sordu! Tek bir kişiyi işaret etti
14:44 İfadesinde "1 evim, 3 arabam var" diyen Dilan Polat'ın mal varlığı listesi ortaya çıktı
14:41 Bakan Şimşek ve Erkan, ABD'de yatırımcı toplantısına katılacak
14:30 Öğretmen, öğrencisini acımasızca darbetti: Hocam dedikçe daha çok vuracağım
14:29 Hakan Fidan'ın görüşmede ayar üstüne ayar verdiği Blinken'a ABD de sahip çıkmadı: Yaşananlar utanç vericiydi
14:29 Rekabet Kurumu'ndan deprem bölgesinde hizmet veren 18 çimento firmasına soruşturma
14:25 Kaza sonrası acil ameliyata alınan Metin Uca'dan sevindiren gelişme: Hafta sonu normal odaya alınabilir
14:08 Türk futbolunda kriz derinleşiyor! Mete Kalkavan'ın ceza aldığı için hakemliği bıraktığı iddia edildi
14:07 Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret eden Özgür Özel'den ilk sözler: Gerçekten çok mahcup oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2023 15:21:07. #1.12#
SON DAKİKA: Tutuklu Dilan Polat'ın Enercii isimli şarkısı Spotify ve Apple Mucis'ten kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement