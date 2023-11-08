Tutuklu Dilan Polat'ın Enercii isimli şarkısı Spotify ve Apple Mucis'ten kaldırıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat'ın 3 ay önce çıkarıldığı Enercii isimli şarkısı Apple Music ve Spotify'den kaldırıldı.

SADECE KENDİ KANALINDA VAR

Hakkındaki suçlamaları reddederek sadece şirketin reklam yüzü olduğunu ve mali işlerle ilgilenmediğini söyleyen Dilan Polat, 3 ay önce Enercii adını verdiği bir şarkı ve klip yayınlamıştı. Polat'ın YouTube kanalında yayınladığı klip 97 milyon görüntülenirken cezaevine girmesiyle Spotify ve Apple Music'ten kaldırılmasına karar verildi. Polat'ın şarkısının sadece remix versiyonları dururken kendi YouTube kanalında ise yer alıyor.