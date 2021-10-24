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Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yanlışlıkla katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı ortaya çıktı - Son Dakika

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yanlışlıkla katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı ortaya çıktı

24.10.2021 16:20

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdüğü film setinde yaşananlar, dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Korkunç kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiği bilinmezken, olaydan hemen sonra acil durum hattı 911'i arayan bir set çalışanının telefon diyaloğu Amerikan basınında paylaşıldı.

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin başrolünü üstlendiği "Rust" filminin çekimleri sırasında kurusıkı olduğu iddia edilen tabanca ile görüntü yönetmenini yanlışlıkla öldürmüş ve yönetmeni de yaralamıştı. Dünyanın konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SET ÇALIŞANI ACİL DURUM HATTINI ARAMIŞ

42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybettiği trajik olayın hemen ardından acil durum hattı 911'i arayan bir set çalışanının telefon diyaloğu Amerikan basınında paylaşıldı. Acil tıp hizmeti çalışanı ve set çalışanının konuşmaları ise şöyle;

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı yayınladı

- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Acil durumun yaşandığı yer tam olarak neresi?

- Set Çalışanı: Bonanza Creek çiftliğinde, 2 kişi film setinde kurusıkı bir silahla yanlışlıkla vuruldu. Acil yardıma ihtiyacımız var, hadi!

- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Hatta kalın size yardımı ulaştıracağız. Tamam mı?

- Set Çalışanı: Tamam

- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Adınız nedir?

- Set Çalışanı: Naomi Mitchell. Yardıma ihtiyacımız var. Yönetmenimiz ve kameramanımız vuruldu. Onları yola mı götürecekler?

- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Silah dolu muydu? Gerçek mermi mi vardı? Nasıl oldu?

- Set Çalışanı: Size bunu söyleyemem!

- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Tamam. Elimde ateşlenen bir silah nedeniyle 2 yaralımız var. Tamam onalrı oradan alıyoruz. Benimle hatta kalın lütfen.

- Set çalışanı: Tamam bu... Yardımcı yönetmen bana bağırdı ve öğle yemeğinde revizeleri sordu, o... gördünüz mü?

- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Ve bana bağırdı. Silahları kontrol etmeliydi. Bu onun sorumluluğuydu.

- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Kaç kişi yaralandı?

- Set çalışanı: Benim bildiğim 2 kişi. Ben oturuyordum. Biz prova yapıyorduk ve patladı ve dışarı koştum. Hepimiz dışarı koştuk. Kaynak: NTV

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı yayınladı
Alec Baldwin
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı yayınladı
Halyna Hutchins
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yanlışlıkla katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı ortaya çıktı

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yanlışlıkla katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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