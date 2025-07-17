Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlanıyor

NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde canlandırdığı "Şeref" karakteriyle tanınan usta oyuncu Emre Alp Törün, 15 Temmuz günü yaşamını yitirdi. Sanat camiasını yasa boğan bu kaybın ardından Törün, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

53 yaşındaki Emre Törün, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Daha önce pankreas kanserini atlatan sanatçının hastalığı son dönemde karaciğerine sıçramıştı. Tüm tedavi sürecine rağmen hastalığa yenik düşen Törün'ün vefatı, başta ailesi olmak üzere yakın çevresini ve hayranlarını derinden sarstı.

DİZİ VE TİYATRODA İZ BIRAKTI

Törün, kariyeri boyunca birçok dizi ve tiyatro yapımında yer aldı. "Arka Sokaklar", "Üç Kız Kardeş", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve son olarak "Hudutsuz Sevda" gibi yapımlardaki performanslarıyla hafızalara kazındı. Tiyatroyla olan bağını da hiç koparmayan oyuncu, sahnede gösterdiği başarıyla da takdir topluyordu.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Emre Törün için bugün (17 Temmuz Perşembe) saat 15.00'te Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törenin ardından, ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası usta oyuncu, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.