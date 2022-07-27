Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor - Son Dakika
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Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor

27.07.2022 12:02

Şarkıcı Demet Akalın, 30'luk yumurta kolisinin 60 TL olmasına tepki gösterdi. Taksiciden aldığı bilgiyi paylaşan Akalın, "Suriyelilere bedava verilen tavuk yemi vatandaşa verilmiyor. Sonra da 60 TL oluyor" sözlerini sarf etti.

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, son çıkışıyla yine adından söz ettirdi. Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, yumurta fiyatlara gelen zamma tepki gösterdi.

"SURİYELİLERE BEDAVA VERİLEN YEM, VATANDAŞA VERİLMİYOR"

30'luk yumurta kolisinin 60 TL olduğunu öğrenen Demet Akalın, Twitter hesabından şu sözlerle sitem etti: "Suriyelilere bedava verilen tavuk yemi! Sen beslemeye kalsan sana yok! Sonrada 60 TL. Bir taksici abi anlattı; yem istemiş 'yok' demişler, Suriyeli komşusu bir de şikayet etmiş 'yumurta satamaz' diye. Bizi şikayet eden sözde misafirler."

Demet Akalın, yumurta fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi: Suriyelilere bedava verilen yem veriliyor

"ZORLA SİYASETE SOKACAKSINIZ"

Demet Akalın, 2 gün öncede Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in annesine teslim edilmesine sessiz kalmamıştı. Duruma isyan eden Akalın, "Sabah sabah sinir zıplaması! Zorla siyasete sokacaksınız adamı! Bu ne ya akıl tutulması" demişti.

Demet Akalın, yumurta fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi: Suriyelilere bedava verilen yem veriliyor
Demet Akalın, yumurta fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi: Suriyelilere bedava verilen yem veriliyor
Demet Akalın, yumurta fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi: Suriyelilere bedava verilen yem veriliyor
Demet Akalın, yumurta fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi: Suriyelilere bedava verilen yem veriliyor
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Demet Akalın, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor - Son Dakika
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