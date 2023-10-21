Ünlü şarkıcı Öykü Gürman ile Fatih İçmeli evlendi

Evlilik tarihini sürekli ertelediği konuşulan Öykü Gürman, nişanlısı Fatih İçmeli ile sonunda nikah masasına oturdu.

PARİS'TE EVLİLİK TEKLİFİ

Ünlü şarkıcı, 2022 Ocak ayında konser için gittiği Paris'te, sevgilisi Fatih İçmeli'den evlilik teklifi almıştı. Bu teklifin ardından ünlü çift nişanlandı.

"YAZIN EVLENECEĞİZ" DEMİŞTİ

Gürman geçtiğimiz kış verdiği bir röportajda, "Yazın evlenmeyi düşünüyoruz. Daha tam tarih belli değil, konser ve iş durumuna göre yazın İstanbul'da evleneceğiz" demişti. Ve sevenlerinin beklediği nikah haberi sonunda geldi.

BAKÜ'DE NİKAH TÖRENİ

Evlilik tarihini sürekli erteleyen çift, sonunda muradına erdi. Gürman ile İçmeli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de evlendi. İkilinin nikahından kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

İşte o kareler;