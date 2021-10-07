Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi

Sayısız organizasyonun sunuculuğunu üstlenen başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu, azmiyle sevenlerinden alkış topladı. Kalaycıoğlu, organizatör Erkan Özerman'dan aldığı iş teklifiyle adeta bambaşka birine dönüştü.
Özerman, Best Model Türkiye yarışması finalini sunması için teklif götürdüğü Gökay Kalaycıoğlu'na "15 kilo vermen lazım, Best Model podyumuna tombul bir delikanlıyı çıkaramam" dedi. Bu sözlerin ardından harekete geçen başarılı sunucu, estetik operasyonlar ve sıkı bir diyetle 1 ay içinde 30 kilo verdi. Zayıflamak için bıçak altına yatan Kalaycıoğlu, 7 saat süren bir operasyonla vücudundaki tüm fazla yağları aldırdı.
Azmiyle alkış toplayan Kalaycıoğlu, 34. Best Model Türkiye yarışmasının 12 Ekim'deki finalini Ece Gürsel ile birlikte sunacak. Önceki yarışmalarda Ece Gürsel'e eşlik eden Tuğçe Sarıkaya, bu sene jüri üyesi olarak geceye katılacak.
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