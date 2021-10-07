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Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi - Son Dakika

Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi

07.10.2021 14:22

Ekranların sevilen sunucusu Gökay Kalaycıoğlu, organizatör Erkan Özerman'ın "15 kilo ver Best Model'i sun" demesi sonrası bir ayda estetik operasyon ve sıkı bir diyetle tamı tamına 30 kilo verdi.

Sayısız organizasyonun sunuculuğunu üstlenen başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu, azmiyle sevenlerinden alkış topladı. Kalaycıoğlu, organizatör Erkan Özerman'dan aldığı iş teklifiyle adeta bambaşka birine dönüştü.

1 AYDA 30 KİLO VERDİ

Özerman, Best Model Türkiye yarışması finalini sunması için teklif götürdüğü Gökay Kalaycıoğlu'na "15 kilo vermen lazım, Best Model podyumuna tombul bir delikanlıyı çıkaramam" dedi. Bu sözlerin ardından harekete geçen başarılı sunucu, estetik operasyonlar ve sıkı bir diyetle 1 ay içinde 30 kilo verdi. Zayıflamak için bıçak altına yatan Kalaycıoğlu, 7 saat süren bir operasyonla vücudundaki tüm fazla yağları aldırdı.

Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi

BEST MODEL TÜRKİYE'Yİ SUNACAK

Azmiyle alkış toplayan Kalaycıoğlu, 34. Best Model Türkiye yarışmasının 12 Ekim'deki finalini Ece Gürsel ile birlikte sunacak. Önceki yarışmalarda Ece Gürsel'e eşlik eden Tuğçe Sarıkaya, bu sene jüri üyesi olarak geceye katılacak.

Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi

İşte Gökay Kalaycıoğlu'nun yeni hali...

Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi
Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi
Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi
Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi
Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi

Erkan Özerman, Best Model, Türkiye, Estetik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi - Son Dakika
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